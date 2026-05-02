„Oamenii o pot vedea, dar nu o pot folosi”: Misterul unei linii feroviare majore gata de funcționare, dar pe care nu circulă niciun tren de călători

Un tronson feroviar modernizat din Marea Britanie, care conectează Oxford de Milton Keynes, a fost finalizat încă de la sfârșitul anului 2024, dar este, în prezent, neutilizat pentru transportul de călători, potrivit The Guardian.

Linia este folosită doar de trenurile de marfă care circulă din 2024 prin gara Winslow, din Buckinghamshire. Trenurile de călători promise nu au fost introduse și nu există o dată stabilită pentru începerea circulației lor.

Autoritățile au plănuit linia East West Rail de peste un deceniu pentru a lega Oxford de Cambridge prin Milton Keynes. Scopul acestei căi ferate este de a susține construirea de locuințe, crearea de locuri de muncă și creșterea economică în regiune.

În ianuarie 2025, ministrul de finanțe Rachel Reeves a menționat acest proiect. Ea l-a numit „legătura de transport necesară pentru ca coridorul de creștere Oxford-Cambridge să fie un succes”. Ministrul a estimat că trenurile de pasageri vor circula în lunile următoare.

Operatorul feroviar privat de călători Chiltern Railways trebuia să preia oficial operațiunile în martie 2025. Lansarea a fost însă amânată succesiv, fără nicio explicație oficială, iar în prezent nu există o dată clară pentru deschiderea liniei.

Această întârziere extraordinară i-a frustrat din ce în ce mai mult pe deputații locali și pe potențialii pasageri, notează The Guardian.

Callum Anderson, deputat pentru zona Buckingham și Bletchley aflată pe traseul căii ferate, a descris situația liniei de tren ca fiind regretabilă. El a declarat: „Oamenii o pot vedea și auzi, dar nu o pot folosi.”

Disputa privind însoțitorii de tren

În absența unor explicații oficiale și convingătoare din partea autorităților, mulți oameni au început să facă speculații cu privire la motivele acestui blocaj.

O opinie foarte răspândită indică faptul că un obstacol major îl reprezintă disputa dintre operatorul feroviar și sindicate. Discuțiile contradictorii vizează obligativitatea prezenței însoțitorilor de tren în garniturile formate din doar două vagoane.

Atât reprezentanții Departamentului Transporturilor, cât și purtătorii de cuvânt ai RMT (Sindicatul Național al Lucrătorilor din Transporturile Maritime și Feroviare) neagă faptul că acesta ar fi motivul principal al întârzierilor.

Compania Chiltern Railways a avut inițial intenția de a pune în circulație trenuri operate exclusiv de către mecanic. Această măsură a fost însă respinsă, din motive de principiu, de către RMT și Aslef (Asociația Mecanicilor de Locomotivă și Fochiștilor), care reprezintă mecanicii de locomotivă.

În prezent, în rețeaua feroviară există deja numeroase alte rute pe care trenurile circulă doar cu mecanic la bord.

Într-o scrisoare din luna martie, ministrul transporturilor feroviare, Peter Hendy, a precizat că motivul principal pentru care serviciile nu au fost încă lansate este faptul că negocierile privind contractele cu Chiltern au fost întrerupte de alegerile generale din iulie 2024.

El a menționat că trenurile trebuie să fie modificate, instruirea mecanicilor să fie finalizată, iar stația de la Winslow să fie predată complet. El a adăugat însă că rămân de convenit și viitoarele aranjamente privind personalul.

Diana Blamires, consilier în Winslow, a descris raționamentul oferit de Departamentul Transporturilor drept „absurd, patetic, ridicol”. Ea a organizat petiții și o manifestație de protest, precizând că oamenii s-au mutat în regiune au crezut că vor putea folosi trenul pentru a ajunge la muncă, iar acum se confruntă cu mari dificultăți.