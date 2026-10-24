Oamenii se adună în jurul ceaunelor în acest weekend

Evenimentele gastronomice continuă în toată țara în acest weekend, pentru că dacă nu în anotimpul recoltelor, atunci când?

București

Târgul de Sfântul Dumitru, la Muzeul Satului: cozonaci, plăcinte, brânzeturi, miere, zacuscă și dulcețuri, alături de meșteșugari și muzică populară. Accesul se face cu biletul muzeului (40 de lei pentru adulți).

RĂDĂCINI 2.0 la Casa Paulownia: pe 23, 24 și 25 octombrie. Producători locali precum Răzvan Idicel, Ferma Dacilor, La Pălincie, Apicultura Regina, Zetea Transilvania și Livada din Argeș și un meniu cu ciorbă de fasole cu afumătură la ceaun, pastramă de oaie cu mămăligă și mujdei, supă-cremă de dovleac, MBS, porumb copt, plăcinte cu brânză și mere și clătite. Plus degustări de țuică și pălincă Zetea Transilvania, dar și vinuri de la Chateau Cristi și SERVE Winery. Intrarea este gratuită.

Tur ghidat gratuit: Obor, între târg și oraș: cu istoricul și curatorul Anita Sterea. De la Târgul Moșilor la halele pieței și urmele vechilor fabrici, descoperi cum comerțul, sărbătoarea și viața de zi cu zi au dat identitate unui cartier și au adus generații de bucureșteni împreună. Sâmbătă la 10, acces gratuit în baza înscrierii la linkul de mai sus.

“Somewhere in San Sebastian”, un eveniment de două zile dedicat bucătăriei basce organizat de Călătorii și Farfurii și Tabra, sub umbrela Bucharest Food Week. Rezervările se fac pe ialoc.ro, pe pagina Tabra. Evenimentul e deja sold out pentru sâmbătă.

Cum să ciuperci, curs de recunoscut ciuperci și alte abilități necesare foragingului cu unul dintre cei mai respectați experți în domeniu. Nu doar curs, ci și expediție în natură. Biletele se găsesc la linkul de mai sus și poți vedea acolo și programările pentru alte orașe.

Brașov

Sărbătoarea Vinului la Panoramic: un festival dedicat vinului și a ceaunelor, pe 24–25 octombrie, între 15:00 și 22:30. În meniu: fazan, mistreț și alte specialități care se fac la ceaun.

Mureș

PIAȚĂ LA CUND la Manufactura de Brânză – un mic eveniment ca la țară, zic organizatorii, unde poți mânca un meniu cu 70 de lei: cheesebar cu pâine de casă și alte bunătăți, lucicoș (mâncare de varză ardelenească) cu ciolan afumat și clătite cu dulceață sau brânză.

Dacă organizați evenimente culinare, oriunde în țară, anunțați-ne la georgiana.ilie@hotnews.ro.