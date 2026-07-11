Oana Gheorghiu numește momentul care a declanșat „pur şi simplu o luptă în interiorul coaliţiei”: „Brusc, nu se mai putea lucra cu Ilie Bolojan”

Vicepremierul Oana Gheorghiu acuză că PSD a rămas în Coaliţie şi la masa Guvernului când s-au luat măsuri de reducere a deficitului care au afectat cetăţenii, dar au pornit brusc „o luptă” când atenţia Guvernului s-a mutat către companiile de stat: „Brusc, nu se mai putea lucra cu Guvernul sau cu Ilie Bolojan”.

Oana Gheorghiu a fost aleasă vicepreședinte PNL la Congresul partidului din 21 iunie, ale cărui decizii au fost suspendate de instanță, la cererea liberalilor care îl contestă pe Ilie Bolojan.

Oana Gheorghiu: „Întreaga moțiune de cenzură a fost o minciună cap-coadă”

Gheorghiu a spus, la Digi24, că pentru ea moțiunea de cenzură PSD-AUR prin care a fost demis Guvernul Bolojan a fost „un proces foarte dureros”, pentru că în cea mai mare parte s-a bazat pe o notă de informare pe care ea a prezentat-o în guvern.

„Prezentam propunerile de listare la bursă a unor companii de stat, lucru pe care îl discutasem la nivelul PSD cu domnul Neacșu (n.r.- Marian Neacșu). Discutasem, de asemenea, participase domnul Oprea în întâlnirile pe care le-am avut la nivelul comitetului care se ocupa de treaba asta, iar întreaga moțiune s-a bazat pe această propunere.

Cred că am auzit numele meu de patru-cinci ori menționat în moțiunea de cenzură și a fost cumva frustrant și revoltător în același timp, pentru că întreaga moțiune de cenzură a fost o minciună cap-coadă și, așa cum am lăsat minciunile astea să curgă în 2024 în spațiul public, atunci când am ajuns la anularea alegerilor, la fel a rămas în spațiul public și această minciună cum că listarea companiilor de stat înseamnă ceva rău, înseamnă să-ți vinzi țara, să trădezi țara. Ceea ce e trist”, a spus Gheorghiu.

„Brusc, nu se mai putea lucra cu Ilie Bolojan”

Ea a acuzat că PSD a rămas în Coaliţie şi la masa Guvernului când s-au luat măsuri de reducere a deficitului care au afectat cetăţenii, dar a„ pornit brusc o luptă” când atenţia Guvernului s-a mutat către companii, consiliile de Administraţie şi pierderile companiilor de stat.

„Eu am venit în guvern la final de octombrie, în momentul în care existau deja nişte tensiuni în coaliţie, după cum ştim, dar erau cumva ţinute sub control şi vreau să spun că, atâta vreme cât măsurile au fost îndreptate împotriva cetăţenilor, să zic aşa, dar nu împotriva lor, ci pentru a reduce deficitul, dar măsuri care au afectat cetăţeni, Partidul Social Democrat a rămas acolo, chiar dacă seara critica la televizor. A fost solidar cu aceste măsuri, cel puţin în Guvern, nu şi în public”, a declarat Gheorghiu, citată de News.ro.

Ea susţine că „a început o luptă în interiorul coaliţiei” în momentul în care a început să se discute serios despre reforma companiilor:

„Când am început să discutăm despre reforma companiilor, şi lucrul ăsta s-a întâmplat undeva începând cu luna ianuarie, a început pur şi simplu o luptă în interiorul coaliţiei, sau cel puţin asta a fost percepţia mea. Brusc, nu se mai putea lucra cu guvernul sau cu Ilie Bolojan, că, de fapt, despre Ilie Bolojan era vorba. S-a putut lucra cu Ilie Bolojan atâta timp cât s-au mărit taxele şi a crescut TVA-ul, dar nu se mai putea lucra cu Ilie Bolojn când am început să ne uităm la Consiliile de Administraţie”.

„Atunci s-a rupt coaliţia, când am încecut să discutăm clar despre numirile în Consiliul de Administraţie, despre pierderile din aceste compani, despre găurile negre”, a declarat ea.

„Trimiteam, sunam miniștrii”

Oana Gheorghiu a mai acuzat că a fost foarte dificil să obţină date ale companiilor pentru a face analizele necesare de la anumite ministere:

„Trimiteam, sunam miniștrii- „aş avea nevoie de următoare documente”. „Sigur, sigur vi le trimit”. Când îmi răspundeau. Uneori nu îmi răspundau, alteori îmi dădeau un mesaj că nu pot vorbi. Sigur vi le trimit săptămâna asta, săptămână viitoare. Primeam apoi informări aşa, foarte generale, nimic din ce cerusem.

Am început să-mi dau seama că lucrurile nu merg aşa şi am început sa trimit solicitări oficiale de la nivelul Cabinetului vicepremierului, care ar fi trebuit să aibă mai multă forţă, mi se răspundea ca unui jurnalist sau ca unui cetăţean care a cerut informaţii pe 544 motivând că nu pot să le primesc din cauza de GDPR sau că sunt confidenţiale, ceea ce e absurd între cabinetul vicepremierlui şi cabinetului ministru să primeşte astfel de răspunsuri”.

Despre înscrierea în PNL: „Am luat decizia foarte rapid”

Ea a vorbit și despre înscrierea ei în PNL, înainte de congresul extraordinar al partidulu, spunând că a luat decizia foarte rapid:

„Primisem și propunerea, la un moment dat, de la domnul Bolojan, dacă aș vrea să intru în PNL, însă așa cum am spus și atunci, voiam să-mi iau în timp, să mă gândesc la asta, să văd dacă asta vreau să fac în anii activi care mi-au mai rămas.

Am luat însă decizia foarte rapid, cred că în două zile, pentru că ceea ce s-a întâmplat în politică, felul în care a venit nominalizarea domnului Vestea, am privit-o ca pe o nedreptate și ca pe un lucru, ca pe o intruziune în acest partid și mi s-a părut că e un moment în care chiar trebuie să fac un pas și să vin alături de domnul Bolojan”.

Întrebată despre acuzațiile că înscrierea ei și a lui Dragoș Pîslaru în PNL „userizează” partidul și că vine dintr-o zonă „neomarxistă”, Gheorghiu a răspuns: „Am auzit aceste acuzații. Nu m-am simțit niciodată nici neomarxistă, nici soroșistă, nici progresistă”.