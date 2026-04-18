Oana Pellea, mesaj către terasa Obor, după un afiș cu Nea Marin: „Ce țară e asta? Luați-vă gândul!” / Replica dată de managerul localului

„Sub pretextul de «omagiu» vă faceți reclamă cu imaginea unui om care a muncit o viață să-și construiască o carieră!”, a reclamat actrița Oana Pellea, vineri, după ce a văzut că imaginea tatălui său, Amza Pellea, în rolul lui „Nea Marin”este folosită de Terasa Obor din București, local recunoscut pentru micii săi. Ulterior, localul a anunțat că afișul a fost îndepărtat.

În mesajul său de pe Facebook, actrița a scris: „Cât timp voi trăi… NIMENI nu va profita și nu va altera imaginea tatălui meu. PUNCT. Luați-vă gândul!”.

Oana Pellea mai spune că de-a lungul timpul a primit mai multe oferte pentru reclame în care să apară imaginea tatălui ei, actorul Amza Pellea, dar aceasta a refuzat.

„Au vrut să-mi dea bani, să-i vând imaginea pentru muștar, pentru reclame la te miri ce, i-au folosit imaginea în campanii politice, îi fură vocea pentru reclame, îi fură drepturile de autor de zeci de ani… m-am opus și luptat întotdeauna pentru imaginea tatălui meu… dar nu m-am așteptat că o să fie folosit și pentru vânzare de mici…”.

Ea a precizat că nu dorește bani, ci vrea ca memoria tatălui ei să fie respectată. „E așa de greu de înțeles?”.

„Terasa Obor, păcat este că profitați de imaginea unui artist-simbol al României ca să vă vindeți marfa! Vreți să-i faceți un omagiu? Sponsorizați din cifra dumneavoastră de afaceri de milioane, un TEATRU, un artist tânăr, un cămin de bătrâni, un spital…”, a continuat Oana Pellea. Ea a precizat că aceeași terasă folosește imaginile altor nume mari, precum Gheorghe Hagi și Nadia Comăneci.

Actrița spune că reprezentanții terasei i-au răspuns că folosirea imaginii cu Amza Pellea a fost „un omagiu”. Ulterior, într-un comentariu la postare, aceștia au transmis că bannerul cu imaginea actorului a fost dat jos.

„Ce țară este asta… în care un artist simbol național e folosit la vânzare de mici? Terasa Obor, păcat este că profitați de imaginea unui artist-simbol al României ca să vă vindeți marfa! Vreți să-i faceți un omagiu? Sponsorizați din cifra dumneavoastră de afaceri de milioane, un TEATRU, un artist tânăr, un cămin de bătrâni, un spital…”, a mai scris ea.

„Nea Marin, un bun național”

Adrian Rebenciuc, unul dintre liderii galeriei lui Dinamo, este managerul Terasei Obor. Contactat de HotNews pentru a comenta acuzațiile aduse de Oana Pellea, el spune că nu a folosit imaginea lui Amza Pellea „pe persoană fizică”.

„Noi am făcut o chestie frumoasă. Ne întreba lumea…voi aveți doar străini? Și ne-am gândit la Nea Marin, un personaj autohton. Nu l-am pus pe persoana fizică”, a spus el.

Amza Pellea l-a interpretat pe legendarul personaj Nea Marin în filmul de comedie „Nea Mărin miliardar”, lansat în anul 1979 și regizat de Sergiu Nicolaescu.

Întrebat de ce a folosit imaginea cu Amza Pellea fără acordul fiicei sale, Rebenciuc a spus că imediat ce a văzut postarea Oanei Pellea, a dat jos bannerul.

„Mi s-a părut deplasată reacția. Ne-am gândit la personalități autohtone, care se pretau. Nea Marin e autohton. E un bun național! Nu am vrut să o supăr pe doamna Oana Pellea”, a mai spus Adrian Rebenciuc.

„Mi-am cerut scuze. Să fie sănătoasă. L-am dat jos când mi-a zis”, a adăugat managerul Terasei Obor, precizând că nu își dorește un scandal.

Firma Terasa Obor SRL, fondată în 2018 cu sediul în Piața Obor, este administrată de Adrian Rebenciuc și a raportat pentru anul 2023 o cifră de afaceri de 8,1 milioane de lei, generând un profit net de 1,3 milioane de lei și fiind recomandată de publicații internaționale precum The New York Times, potrivit Profit.ro.