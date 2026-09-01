Oasis și Avengers, două reveniri în forță pe marile ecrane în septembrie

Două povești care au adunat milioane de fani în jurul lor revin în septembrie acolo unde se văd și se aud cel mai bine: pe marele ecran. Forum Film România aduce în cinematografe „Oasis: Don’t Look Back In Anger”, documentarul despre reuniunea lui Liam și Noel Gallagher și turneul care a readus Oasis pe scenă, și „Avengers: Endgame Encore”, revenirea pe marele ecran a unuia dintre cele mai spectaculoase filme Marvel, înaintea lansării următorului capitol, „Avengers: Doomsday”.

OASIS. DUPĂ DOUĂ DECENII, LIAM ȘI NOEL DIN NOU ÎMPREUNĂ

Au fost ani de despărțire, declarații acide, speranțe și zvonuri despre o reuniune care părea că nu va mai veni. Apoi a venit Oasis Live ’25. Revenirea pe scenă a fraților Gallagher a transformat 2025 într-un an memorabil pentru fanii Oasis și a demonstrat că muzica trupei continuă să lege generații: de la cei care au trăit Britpop-ul anilor ’90 până la publicul care descoperă astăzi „Wonderwall”, „Champagne Supernova” sau „Don’t Look Back in Anger”.

„Oasis: Don’t Look Back In Anger” merge dincolo de spectacolul de pe scenă și intră în povestea acestei reveniri. Documentarul oferă acces la repetiții și culise, imagini nevăzute până acum și, mai ales, primul interviu comun cu Noel și Liam Gallagher după mai bine de două decenii. Este povestea unui turneu sold-out, dar și a unui fenomen cultural care a supraviețuit despărțirii trupei și a continuat să crească odată cu publicul său.

În spatele filmului se află Steven Knight, nominalizat la Oscar și BAFTA și creatorul „Peaky Blinders”, iar regia este semnată de Dylan Southern și Will Lovelace, realizatorii documentarelor muzicale „Shut Up and Play the Hits” și „Meet Me in the Bathroom”. Producția aparține Magna Studios și este prezentată de Sony Music Vision în asociere cu Sony Music Entertainment UK.

„Oasis: Don’t Look Back In Anger” poate fi văzut în cinematografe din 10 septembrie 2026, inclusiv în format IMAX.

AVENGERS: ENDGAME. ÎNCĂ O DATĂ, PE MARELE ECRAN

Pe 26 septembrie, una dintre cele mai spectaculoase confruntări din universul Marvel revine în cinematografe.

„Avengers: Endgame Encore”, este revenirea pe marele ecran a unuia dintre cele mai spectaculoase filme Marvel, înaintea lansării următorului capitol, „Avengers: Doomsday”.

Pentru cei care l-au văzut în 2019, este ocazia de a retrăi experiența în sala de cinema. Pentru cei care l-au descoperit ulterior pe ecrane mai mici, este șansa de a vedea pentru prima dată „Endgame” în formatul pentru care a fost conceput.

Relansarea aduce și Infinity Vision, noul standard premium introdus de Walt Disney Studios pentru experiența cinematografică. Marca Infinity Vision certifică săli care îndeplinesc criterii specifice privind dimensiunea ecranului, calitatea și luminozitatea proiecției și experiența audio.

Biletele pentru „Avengers: Endgame Encore” sunt deja în vânzare, filmul putând fi văzut în cinematografe începând cu 26 septembrie 2026, în formatele 2D, 3D, IMAX și Infinity Vision.

„În septembrie aducem în cinematografe două reveniri pe care publicul le-a așteptat, fiecare în universul ei. Oasis înseamnă întâlnirea din nou cu o trupă care a marcat generații, iar Avengers: Endgame este unul dintre acele filme pentru care experiența unei săli de cinema face parte din poveste. Sunt două motive foarte diferite de a reveni în fața marelui ecran și exact acesta este lucrul care ne place la această lună”, a declarat Andreea Zidaru, Director General Forum Film România.

TRAILERE

OASIS: DON’T LOOK BACK IN ANGER

AVENGERS: ENDGAME ENCORE



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