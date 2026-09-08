Obiectivele comisiei de anchetă privind zborul la Mykonos al judecătorului CCR Cristian Deliorga. Aceeași comisie anchetează și întâlnirea Bolojan-Tănăsescu

Plenul Senatului a votat, marţi, cu 106 voturi ”pentru”, un vot împotrivă şi o abţinere, extinderea anchetei activității Comisiei de constituţionalitate care analizează întâlnirea premierului Ilie Bolojan cu preşedintele CCR, Simina Tănăsescu şi la zborul judecătorului CCR Cristian Deliorga la Mykonos, într-un zbor privat, alături de politicieni şi şefi de instituţii.

În urma extinderii anchetei derulate de Comisia senatorială de constituționalitate și la cazul lui judecătorului Cristian Deliorga, plenul Senatului a aprobat și prelungirea cu 30 de zile a termenului de depunere a raportului anchetei.

Potrivit hotărârii Senatului, publicată marți seara în Monitorul Oficial, noile obiective ale comisiei se referă la:

clarificarea circumstanţelor şi a scopului deplasării judecătorului Cristian Deliorga la Mykonos, la data de 8 iulie 2026;

clarificarea naturii relaţiilor dintre persoanele participante la deplasare şi judecătorul Cristian Deliorga;

clarificarea modalităţii de organizare şi de acoperire a costurilor deplasării, inclusiv identificarea persoanei sau a entităţii care a achitat transportul judecătorului Cristian Deliorga;

identificarea eventualelor beneficii materiale sau de altă natură primite de judecătorul Cristian Deliorga în legătură cu această deplasare;

clarificarea altor împrejurări legate de această deplasare, relevante pentru independenţa, imparţialitatea şi integritatea judecătorului Cristian Deliorga şi de natură să afecteze încrederea publică în actul jurisdicţional al Curţii Constituţionale.

Sesizări la CCR și CSM

În paralel cu ancheta de la Senat, PNL şi USR au anunțat că vor sesiza Curtea Constituţională şi Consiliului Superior al Magistraturii în legătură cu deplasarea judecătorului CCR Cristian Deliorga şi a preşedintelui Tribunalului Constanţa, Marius Cătălin Croitoru, în Mykonos.

„PNL împreună cu USR sesizează CCR şi solicită declanşarea unei anchete interne privind deplasările judecătorului Cristian Deliorga şi posibilele efecte ale relaţiilor sale cu politicieni şi oameni de afaceri asupra imparţialităţii deciziilor sale. Totodată, vom cere Consiliului Superior al Magistraturii să analizeze prezenţa preşedintelui Tribunalului Constanţa, Marius Cătălin Croitoru, în deplasarea de lux din Mykonos, plătită de o entitate privată, şi efectele acesteia şi ale întâlnirii acestuia cu politicieni, oameni de afaceri”, a anunţat marţi purtătorul de cuvânt al PNL, Ionel Bogdan, într-o conferinţă de presă susţinută la Palatul Parlamentului.

Potrivit acestuia, Camera de Comerţ trebuie să ofere „explicaţii complete” privind costurile deplasării, criteriile de selectare a participanţilor şi beneficiile concrete ale acestui demers.

„Ce au căutat aceşti oameni, demnitari ai statului român, plătiţi din bani publici într-un avion privat, într-o excursie în Mykonos, ce scop au avut, cine a plătit acele zboruri? Dacă le-a plătit Camera de Comerţ, a făcut-o cu contribuţiile antreprenorilor români? Pentru asta contribuie firmele din România cu bani, ca să se plimbe domnul Manole şi domnul Ponta cu avioane private prin Mykonos? Trebuie să aflăm răspunsul la toate aceste întrebări”, a spus, la rândul, Diana Stoica, lidera deputaților USR.