Obiectivul fixat de UE pentru sectorul aeronautic: 20.000 de avioane „verzi” până în 2050

Peste 200 de companii și organizații din sectorul aeronautic european au prezentat luni la Bruxelles o foaie de parcurs pentru desfășurarea a circa 20.000 de aeronave electrice, pe bază de hidrogen și hibride în Europa până în anul 2050, primele zboruri comerciale fiind așteptate în mai puțin de cinci ani.

Documentul, întocmit de Alianța pentru Aviație cu Zero Emisii (Alliance for Zero-Emission Aviation – AZEA), o platformă sectorială impulsionată de Comisia Europeană, menționează că mai mult de jumătate din avioanele care vor intra pe piața europeană în următoarele două decenii vor avea propulsie curată, schimbare care va începe cu avioanele de mici dimensiuni, scrie Agerpres.

Dar aeronavele cu mai mult de 90 de locuri, cele care operează rutele intra-europene și au impactul cel mai semnificativ asupra poluării, nu vor avea decât după anul 2040 alternative la funcționarea pe bază de combustibili fosili.

Primele zboruri comerciale cu avioane cu propulsie curată vor fi în mai puțin de cinci ani, dar certificarea unor noi tipuri de aeronave durează între 8 și 10 ani, se arată în același document.

Printre membrii AZEA regăsim producători precum Airbus, Rolls-Royce și Safran, companii aeriene precum EasyJet, Air France-KLM și TUI, aeroporturi precum cele din Paris, Dublin și Stockholm, furnizori de energie precum Engie și Air Liquide, organisme de reglementare printre care se numără Agenția Uniunii Europene pentru Siguranța Aviației (EASA) și Eurocontrol.

„Nu vom mai fi ostatici ai anumitor crize globale”

Comisarul european pentru apărare și spațiu, Andrius Kubilius, a făcut o legătură între acest plan și cel de „suveranitate energetică” a UE. „Dacă mizăm pe energie electrică sau hidrogen, nu va mai exista dependență față de state răuvoitoare precum Rusia sau Iran, nu vom mai fi ostatici ai anumitor crize globale”, a susținut el într-un discurs la evenimentul de prezentare a acelei foi de parcurs, avertizând că, în urma conflictului din Orientul Mijlociu și a închiderii Strâmtorii Ormuz, UE mai dispune de rezerve de kerosen (combustibil pentru aviație) pentru numai aproximativ șase săptămâni, potrivit Agenției Internaționale pentru Energie (AIE).

Același comisar european, al cărui portofoliu reunește pentru prima dată în cadrul Comisiei Europene aviația civilă și industria de apărare, a menționat și implicațiile militare ale transformării preconizate. „Avioanele electrice vor aduce o revoluție în logistica militară, cu hidrogenul și electricitatea produse aproape de linia frontului, oferind o independență tactică totală”, crede oficialul comunitar.

Comisarul european lituanian a mai spus în acest sens că „dronele folosite în Ucraina funcționează deja cu baterii”, iar „sistemele electrice sunt, prin natura lor, silențioase, mai dificil de detectat și au mai puține emisii în infraroșu”.

Planul prezentat luni estimează că, până în anul 2050, aviația „verde” va necesita anual circa 1,5 milioane de tone de hidrogen regenerabil și electricitate echivalentă cu 4% din producția actuală a UE și solicită finanțare dedicată în mod precis acestui scop în următorul buget multianual al UE pentru perioada 2028-2034, care este încă în negociere.