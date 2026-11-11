Obligațiuni: Șoc pe piață, cu cele mai mari lichidări din ultimul an – Randamentele cresc vertiginos

Lichidare masivă pe fondul temerilor de inflație ridicată și creșteri agresive ale ratelor dobânzilor – Nici măcar prăbușirea prețurilor petrolului nu a atenuat îngrijorările. Una dintre cele mai mari tulburări din aprilie 2025 încoace zguduie piața datoriei suverane.

Obligațiunile de trezorerie ale SUA trec prin unul dintre cele mai mari valuri de lichidare din aprilie 2025, când anunțul privind tarifele al lui Donald Trump a declanșat turbulențe financiare globale.

Acum, catalizatorul este altul, dar la fel de îngrijorător: inflația persistă, Rezerva Federală se pregătește pentru majorări mai agresive ale ratelor dobânzilor, iar investitorii se grăbesc să abandoneze obligațiunile americane.

Randamentul obligațiunii de trezorerie pe 10 ani a crescut la 5% marți seară, în timp ce cea pe 2 ani, considerată deosebit de sensibilă la așteptările privind ratele dobânzilor Fed, a crescut cu până la 21 de puncte de bază, ajungând la 4,77%.

Conform Bloomberg, creșterea pe 2 ani este pe cale să fie cea mai mare schimbare zilnică de la turbulențele provocate de anunțul politicii tarifare a lui Trump, acum aproximativ un an și jumătate.

Lichidarea bruscă nu se limitează la o singură clasă de active. Se răspândește pe întreaga curbă a randamentului, readucând în prim-plan temerea că prețul banilor în SUA va rămâne ridicat mult mai mult decât anticipaseră piețele.

Cel mai mare șoc din aprilie 2025

Comparația cu aprilie 2025 este deosebit de semnificativă.

La acea vreme, anunțul lui Donald Trump privind tarifele extinse a provocat turbulențe puternice pe piețele internaționale, investitorii revizuindu-și brusc evaluările asupra economiei americane.

Astăzi, piața obligațiunilor este din nou în centrul atenției, deoarece datele privind inflația din octombrie întăresc evaluarea că Fed va trebui să adopte o politică monetară și mai restrictivă.

Randamentul obligațiunii Trezoreriei SUA pe 2 ani a crescut cu până la 21 de puncte de bază, ajungând la 4,77%, conform datelor Bloomberg.

În același timp, randamentul obligațiunilor pe 10 ani a atins 5%, în creștere cu aproximativ 14 puncte de bază, în timp ce randamentul obligațiunilor pe 30 de ani s-a consolidat cu peste 11 puncte de bază, ajungând la 5,37%.

Mișcările vin la doar o lună după ce randamentele obligațiunilor de trezorerie americane pe 10 și 30 de ani au atins maximele ultimilor 24 de ani.

Aceasta este o evoluție cu consecințe economice mai ample, deoarece obligațiunea americană pe 10 ani este un indicator de referință pentru costul împrumuturilor nu numai în SUA, ci și pe piețele financiare internaționale.

Inflația care a răsturnat așteptările

Motivul noului val de lichidări a fost anunțarea indicelui prețurilor de consum pentru luna octombrie.

Indicele principal a crescut cu 0,4% lunar, față de estimările de 0,3%. Depășirea previziunilor a fost suficientă pentru a provoca o nouă reevaluare a așteptărilor privind rata dobânzii.

Și mai îngrijorătoare pentru Fed a fost imaginea inflației de bază, care exclude prețurile volatile ale alimentelor și energiei. Indicele structural a crescut lunar cu 0,3%, față de o prognoză de 0,2%, menținându-se în același ritm ca în septembrie.

Datele sugerează că presiunile inflaționiste nu se reduc atât de repede pe cât și-ar dori banca centrală a SUA.

Și asta se traduce într-o preocupare cheie pentru piețe: Fed ar putea fi nevoită nu doar să majoreze din nou ratele dobânzilor, ci să acționeze mai rapid și mai agresiv.

Avertismentul FED: Ar putea urma o majorare brutală a dobânzii în decembrie

Climatul a fost agravat și mai mult de declarațiile lui Christopher Waller, un oficial al Rezervei Federale.

Vorbind la o conferință a băncilor centrale de la Londra, Waller a avertizat că, dacă datele privind inflația vor continua să depășească așteptările, ar trebui luată în considerare o intervenție mai brutală.

„Cred că o majorare a ratei dobânzii cu 50 de puncte de bază ar trebui luată în considerare la reuniunea din decembrie”, a spus el.

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De fapt, el a susținut că o creștere de doar 25 de puncte de bază ar putea pune în pericol credibilitatea Fed-ului.

Această declarație capătă o semnificație deosebită, deoarece piața încă nu ia în considerare o creștere de 25 de puncte de bază în decembrie, potrivit instrumentului FedWatch al CME Group.

Posibilitatea unei creșteri mai mari intensifică volatilitatea, în special în cazul valorilor mobiliare pe termen scurt.

Goldman Sachs: Creșteri ale ratelor dobânzilor și în 2027

Îngrijorările nu se limitează la următoarea ședință a Fed.

Lindsay Rosner, directoarea diviziei de investiții cu venit fix multisectorial la Goldman Sachs Asset Management, consideră că inflația persistentă ar putea duce la un ciclu prelungit de creșteri ale ratelor dobânzilor.

„Fed ar putea intra într-un ciclu de înăsprire monetară mai agresiv dacă inflația continuă să aibă o evoluție puternică”, a spus el.

După cum a explicat el, o creștere a ratei dobânzii în decembrie este scenariul de bază al Goldman Sachs, în ciuda nervozității crescânde legate de inteligența artificială.

În același timp, el nu exclude noi creșteri în 2027.

Această perspectivă creează o presiune suplimentară asupra companiilor care au nevoie de sume mari de capital pentru investiții, în special în sectorul tehnologic și în infrastructura inteligenței artificiale.

Licitația de 42 de miliarde de dolari a pus gaz pe foc

Ca și cum datele privind inflația și avertismentele Fed nu ar fi fost suficiente, piața a primit o nouă lovitură de licitația de obligațiuni americane pe 10 ani în valoare de 42 de miliarde de dolari.

Cererea s-a dovedit a fi mai mică decât se aștepta, ceea ce a accentuat presiunile asupra prețurilor obligațiunilor guvernamentale.

Economiștii de la BMO Capital au numit licitația slabă, menționând că randamentele obligațiunilor pe 10 ani crescuseră deja cu 12 puncte de bază înainte de încheierea acesteia.

După anunțarea rezultatelor, randamentele au crescut și mai mult.

Peter Boukvar, director de investiții la One Point BFG Wealth Partners, a remarcat că dealerii de pe piața primară au absorbit 10% din emisiune, cel mai mare procent din luna mai.

Evoluția sugerează că cererea din partea altor categorii de investitori nu a fost suficient de puternică pentru a absorbi întreaga ofertă fără presiuni suplimentare asupra prețurilor.

Și acesta este un alt element de îngrijorare pentru piața datoriei din SUA.

Paradoxul petrolului: Brent scade, dar obligațiunile se scufundă

Turbulențele de pe piața obligațiunilor survin pe fondul scăderii prețurilor petrolului, o evoluție care altfel ar putea atenua îngrijorările legate de inflație.

Brent a scăzut pentru scurt timp sub 90 de dolari pe baril pentru prima dată din august, înainte de a reveni și a închis la 91,49 dolari, în scădere cu 1,17%.

Retragerea este legată de declarațiile lui Donald Trump conform cărora războiul cu Iranul s-ar putea termina „destul de curând”, precum și de încercarea sa de a limita așteptările privind noi lovituri militare în regiune.

Totuși, dezescaladarea prețurilor petrolului nu este suficientă pentru a liniști investitorii.

Piețele obligațiunilor se concentrează mai mult pe datele privind inflația de bază și pe perspectiva unor noi creșteri ale ratelor dobânzilor.

După cum a menționat Bookvar, randamentele obligațiunilor guvernamentale convenționale reflectă acum așteptarea că Fed va majora ratele dobânzilor luna viitoare, existând posibilitatea unei alte mișcări în ianuarie.

Următorul test pentru Fed și Wall Street

Atenția se îndreaptă acum către datele privind inflația angro, care vor fi publicate vineri.

O nouă surpriză în sens ascendent ar putea consolida și mai mult așteptările pentru o politică monetară mai agresivă.

Datele privind ocuparea forței de muncă de vinerea trecută arătaseră deja o creștere a locurilor de muncă mai mult decât dublul previziunilor economiștilor, adăugând încă un motiv pentru care Fed ar putea menține o poziție agresivă.

Pentru Wall Street, problema este că randamentele în creștere afectează mai multe niveluri ale economiei: cresc costul împrumuturilor pentru companii, împovărează gospodăriile și fac obligațiunile guvernamentale mai competitive față de acțiuni.

Deosebit de vulnerabile sunt companiile cu nevoi mari de finanțare și cele ale căror evaluări se bazează pe așteptările unor câștiguri viitoare solide.

Marea diferență față de aprilie 2025 este că piețele încercau să prevadă șocul tarifelor impuse de Trump. Astăzi, acestea se confruntă cu un risc diferit: o bancă centrală americană care ar putea fi nevoită să majoreze ratele dobânzilor mai mult și pentru o perioadă mai lungă, chiar dacă acest lucru afectează economia și piețele.

Iar revenirea la 5% pe 10 ani, combinată cu cea mai mare creștere din ultimii 2 ani de la criza tarifară, arată cât de repede se poate schimba starea de spirit de pe cea mai puternică piață de obligațiuni din lume.