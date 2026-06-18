Oboseala la efort sau amețelile nu ar trebui puse doar pe seama stresului. Ce poate depista ecografia cardiacă

Oboseala la urcatul scărilor, palpitațiile care se repetă, senzația de lipsă de aer sau amețelile sunt simptome pe care mulți adulți le explică printr-o perioadă mai stresantă, lipsa somnului suficient sau poate chiar prea multă cafea. Uneori, cauzele pot fi, într-adevăr, trecătoare. Alteori însă, pot fi primele semne ale unei probleme cardiace care merită investigată, inclusiv prin ecografie cardiacă atunci când este nevoie, semnalează dr. Oana Simion, medic specialist cardiolog la Hyperclinica MedLife Băneasa.

Oboseala care nu mai este doar oboseală

Faptul că ne simțim mereu obosiți nu înseamnă, automat, că am putea suferi de o afecțiune a inimii. Totuși, este nevoie de o evaluare la cardiolog în condițiile unui somn suficient, când oboseala pare inexplicabilă, când devine progresivă sau se instalează la activități pe care înainte le făceam fără dificultate: mersul mai alert, urcatul câtorva etaje, joaca cu copilul sau mersul la cumpărături. „Simptome precum palpitațiile, oboseala neobișnuită, lipsa de aer, durerea în piept sau amețelile sunt printre cele mai frecvente manifestări ale unor boli cardiovasculare. Este important ca pacientul să nu amâne consultul cardiologic, pentru că uneori aceste manifestări pot ascunde o afecțiune cardiacă subiacentă“, subliniază medicul cardiolog Oana Simion.

Evaluarea devine cu atât mai importantă atunci când astfel de manifestări apar în timpul efortului sau imediat după. Durerea sau presiunea în piept, palpitațiile intense, senzația că urmează un leșin și dificultatea importantă de respirație nu sunt simptome care ar trebui ignorate sau „testate” prin continuarea antrenamentului.

Evaluare cardiologică și pentru persoanele fără simptome

Există însă și persoane fără simptome care au nevoie de o evaluare cardiologică. Fumatul, hipertensiunea arterială, colesterolul crescut, diabetul, excesul ponderal și istoricul familial de boală cardiovasculară instalată devreme sunt factori care cresc riscul. Un semnal important îl reprezintă și antecedentele familiale de moarte subită sau de afecțiuni cu componentă genetică importantă, cum sunt anumite cardiomiopatii.

Când este recomandată ecografia cardiacă

Ecografia cardiacă, una dintre cele mai accesibile investigații din cardiologie, îi poate oferi medicului o imagine fidelă a inimii, a modului de funcționare a mușchiului cardiac. Prin intermediul ecocardiografiei, se poate observa dacă valvele se închid corect sau dacă există modificări care nu se văd la un consult obișnuit. Nu implică iradiere și poate aduce informații importante inclusiv la persoane care se consideră perfect sănătoase.

„Ecografia cardiacă sau ecocardiografia este o investigație extrem de valoroasă, care utilizează ultrasunetele și ne oferă informații despre structura și funcția inimii“, explică dr. Simion. Investigația poate fi recomandată după ce medicul observă un suflu cardiac, modificări pe electrocardiogramă sau atunci când pacientul acuză simptome precum durere în piept, palpitații, amețeli, episoade de leșin ori o toleranță mult mai mică la efort decât în trecut.

Concret, ecografia cardiacă îi permite medicului să măsoare cavitățile inimii – atriile și ventriculii –, grosimea pereților cardiaci, diametrul aortei și modul în care se mișcă inima la fiecare bătaie. Tot prin această investigație pot fi evaluate valvele și poate fi calculată fracția de ejecție, un indicator al capacității inimii de a pompa sângele. „Putem evalua contractilitatea inimii, valvele cardiace, dimensiunile camerelor inimii și putem observa inclusiv prezența lichidului în jurul inimii“, detaliază dr. Oana Simion.

Cu ajutorul ecocardiografiei pot fi depistate afecțiuni valvulare, atunci când valvele sunt îngustate sau nu se închid corect, malformații cardiace congenitale, cardiomiopatii, dilatarea aortei, semne de insuficiență cardiacă sau sechele lăsate de un infarct miocardic. Mai rar, investigația poate evidenția trombi în cavitățile inimii sau formațiuni tumorale.

Uneori, se depistează doar o particularitate anatomică ce necesită monitorizare. Alteori, însă, ecografia devine esențială, pentru că este punctul de plecare pentru investigații suplimentare și pentru un plan de urmărire adaptat riscului fiecărui pacient în parte.

Probleme descoperite întâmplător la persoane aparent sănătoase

În unele cazuri, pacienții ajung la medicul cardiolog pentru un control de rutină, pentru aviz sportiv sau pentru că au avut o perioadă mai solicitantă și, în urma evaluărilor și ecografiei cardiace află că au o modificare cardiacă de care nu știau.

La adulții tineri, ecografia poate identifica defecte cardiace congenitale, precum defectul septal atrial sau ventricular, dar și unele afecțiuni ale valvelor. Printre acestea se numără prolapsul de valvă mitrală și bicuspidia aortică, o anomalie în care valva aortică are două cuspide, în loc de trei. Această particularitate poate fi asociată cu dilatarea aortei, motiv pentru care este importantă urmărirea în timp.

La persoanele mai în vârstă, medicii observă mai frecvent modificări legate de hipertensiunea arterială de lungă durată, cum ar fi îngroșarea pereților ventriculului stâng și rigidizarea mușchiului inimii. Pot apărea și dilatarea atriului stâng, calcificări ale valvelor, îngustări sau regurgitări valvulare, precum și modificări rămase după un infarct despre care pacientul nu a știut, pentru că fie a avut simptome atipice, fie a trecut neobservat.

După un astfel de diagnostic, pașii următori depind de tipul modificării, de severitatea ei și de cât de mult afectează funcționarea inimii. Uneori este suficientă reevaluarea periodică. În alte situații, cardiologul poate recomanda o ecografie transesofagiană, monitorizare Holter EKG, RMN cardiac sau alte investigații. „În funcție de patologia identificată și de impactul ei asupra inimii, este necesar un plan de urmărire cardiologică. Uneori sunt indicate investigații suplimentare, iar în anumite cazuri pot fi necesare intervenții de corecție“, spune medicul cardiolog.

Greșelile de stil de viață care pot pune inima în pericol

„Unele dintre cele mai frecvente greșeli observate la pacienți sunt cele legate de stilul de viață nesănătos: sedentarismul, greutatea în exces, fumatul, consumul de băuturi energizante, consumul excesiv de alcool, de dulciuri și de alimente de tip fast-food, precum și somnul insuficient – toate pot pune inima în pericol pe termen lung“, subliniază dr. Simion.

În ultimii ani, în topul obiceiurilor nocive pentru inimă, întâlnite frecvent la adulții tineri și de vârstă mijlocie, se situează consumul de băuturi energizante. Consumul devine mai riscant atunci când energizantele sunt ingerate rapid, în cantități mari sau în combinație cu alte surse de cofeină. „Concentrația de cofeină din energizante poate ajunge la echivalentul a două-trei cafele. În asociere cu cafea, ceai sau unele suplimente, poate apărea riscul unui supradozaj de cofeină“, avertizează medicul cardiolog.

Creșterea frecvenței cardiace și a tensiunii arteriale sunt printre efectele cardiovasculare cele mai comune care pot apărea. La persoanele susceptibile, în special la cele cu aritmii, hipertensiune, anumite afecțiuni genetice sau boli de inimă deja cunoscute, cantitățile mari pot favoriza tulburări de ritm, creșteri importante ale tensiunii și, rar, evenimente cardiovasculare severe.

De ce suplimentele nu pot înlocui tratamentul prescris

O altă capcană frecvent întâlnită o reprezintă ideea că problemele cardiovasculare pot fi tratate natural, fără efecte adverse, prin administrarea de suplimente promovate online, în locul tratamentului prescris de medic. Colesterolul crescut și hipertensiunea arterială sunt adesea lipsite de simptome, ceea ce îi face pe unii pacienți să creadă că nu este urgent să le trateze medicamentos. „Suplimentele alimentare nu au dovezi științifice de eficacitate și siguranță comparabile cu medicamentele. Efectele lor asupra colesterolului sau tensiunii arteriale sunt minore, chiar neglijabile și puțin predictibile și nu sunt lipsite de reacții adverse“, explică dr. Oana Simion.

Înlocuirea tratamentului pentru colesterol cu suplimente poate permite creșterea colesterolului LDL („rău“) și dezvoltarea plăcilor de aterom, adică a depunerilor care îngustează vasele de sânge. În timp, riscul de infarct miocardic și accident vascular cerebral crește. Similar, întreruperea tratamentului antihipertensiv poate duce la valori mari ale tensiunii, afectând nu doar inima, ci și creierul și rinichii.

Sportul după 40 de ani: când e nevoie de control cardiologic

Mișcarea rămâne una dintre cele mai eficiente măsuri de protecție cardiovasculară. Activitatea fizică regulată contribuie la scăderea tensiunii arteriale, la îmbunătățirea profilului de colesterol și la reducerea riscului de infarct și accident vascular cerebral, subliniază medicul cardiolog. Recomandarea generală este de cel puțin 150 de minute de mișcare aerobică moderată pe săptămână sau 75 de minute de activitate intensă.

Problemele pot apărea când o persoană sedentară, cu factori de risc cardiovascular, trece brusc la sport intens. „Inițierea activității fizice de intensitate mare poate deveni un factor declanșator pentru infarct, tulburări de ritm sau creșteri exagerate ale tensiunii la unele persoane cu risc“, spune dr. Simion.

După 40 de ani, mai ales în prezența fumatului, obezității, hipertensiunii, prediabetului, dislipidemiei sau a unui istoric familial important, un consult cardiologic și o electrocardiogramă de repaus pot fi o modalitate prudentă de a începe un program de antrenamene fizice intense. În funcție de evaluare, medicul poate recomanda ecografie cardiacă, Holter EKG sau test de efort.

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