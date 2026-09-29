Ochi uscați după ore de gaming: de ce vederea încețoșată poate părea o problemă de concentrare

Un gamer a ajuns la un control în clinica oftalmologică Optissima după ce partenera i-a observat ochii obosiți. Experiența lui arată de ce usturimea, vederea fluctuantă și pauzele amânate nu trebuie ignorate.



Un gamer român care joacă la nivel internațional a decis să își verifice ochii după o observație venită de la prietena lui. În timpul jocului, însă, semnalele pot fi mai greu de recunoscut: textul de pe ecran pare neclar, ochii ustură, iar spre finalul sesiunii apare impresia că atenția nu mai ține pasul cu acțiunea.



Experiența lui nu înseamnă că aceleași simptome au aceeași cauză la toți. Ea ridică o întrebare practică: când spui „nu mă mai pot concentra”, cât din disconfort vine de la ochi și când este nevoie de o evaluare?



Imagine: arhiva Optissima

De ce apar ochi uscați în timpul gamingului

În fața monitorului, clipitul poate deveni mai rar. Lacrimile nu mai acoperă la fel de bine suprafața ochiului, iar filmul lacrimal devine instabil. De aici pot apărea usturimea, senzația de nisip, roșeața sau vederea care se încețoșează și se limpezește temporar după câteva clipiri.

Nu doar numărul de ore contează. Reflexiile din ecran, un monitor prea aproape, aerul condiționat îndreptat spre față și lipsa pauzelor pot accentua disconfortul. Ochiul uscat poate avea însă și alte cauze, astfel că simptomele repetate nu ar trebui atribuite automat gamingului.

Când „nu mă pot concentra” ascunde un disconfort vizual

Dacă imaginea devine neclară, urmărirea detaliilor cere mai mult efort. Uneori, aceasta este percepută ca o scădere a concentrării. Totuși, vederea încețoșată poate avea și alte explicații: o corecție optică nepotrivită, dificultăți de focalizare sau de coordonare a celor doi ochi. Niciunul dintre aceste diagnostice nu poate fi stabilit doar din simptome.

În plus, somnul insuficient poate reduce atenția și timpul de reacție independent de sănătatea ochilor. Dacă oboseala și dificultatea de concentrare continuă și departe de ecran, merită discutate mai larg cu un medic, nu puse exclusiv pe seama ochiului uscat.

Ce poți schimba între două meciuri

Fă pauze vizuale reale. Regula 20-20-20 propune ca, la aproximativ 20 de minute, să privești timp de 20 de secunde către un obiect aflat la circa șase metri. Telefonul ținut aproape de ochi nu oferă aceeași schimbare de focalizare.

Amintește-ți să clipești complet. Câteva clipiri firești pot ajuta la refacerea filmului lacrimal; nu este nevoie să strângi puternic pleoapele.

Reglează spațiul de joc. Ține ecranul aproximativ la o lungime de braț, ușor sub nivelul privirii, redu reflexiile și evită curentul de aer orientat spre față.

Protejează somnul. Sesiunile foarte târzii pot adăuga oboseală generală peste disconfortul ocular.

Pauzele și ajustarea mediului pot reduce disconfortul, dar nu înlocuiesc evaluarea unei probleme persistente. Nici lentilele cu filtru pentru lumină albastră nu sunt un tratament demonstrat pentru toate simptomele provocate de ecrane, explică Academia Americană de Oftalmologie.

Foto: arhiva Optissima. Dr. Sînziana Istrate în Cabinetul pentru consultații oftalmologice Optissima

Când merită să faci un consult oftalmologic

Dacă usturimea, roșeața sau vederea neclară reapar, un consult poate ajuta la separarea unei probleme a suprafeței oculare de o corecție optică nepotrivită ori de alte cauze. Medicul poate verifica vederea, ochii și, când este indicat, filmul lacrimal sau felul în care lucrează împreună cei doi ochi. Tratamentul se alege după cauză; picăturile folosite la întâmplare pot calma temporar, fără să explice problema.

La Clinica Oftalmologică Optissima, discuția despre simptome poate fi punctul de plecare pentru evaluarea potrivită. Informațiile despre consultații oftalmologice sunt disponibile online. Înainte de vizită, notează după cât timp apar simptomele, dacă imaginea se limpezește după clipit, ce picături folosești și dacă porți lentile de contact.

Scăderea bruscă a vederii, durerea oculară puternică, un ochi roșu și dureros sau sensibilitatea pronunțată la lumină necesită evaluare medicală urgentă. Un ochi roșu și dureros la purtătorii de lentile de contact nu trebuie lăsat până după următoarea sesiune de joc.

Întrebări frecvente despre gaming și ochiul uscat

Poate ochiul uscat să provoace vedere încețoșată?

Da, vederea neclară poate fi unul dintre simptome. Dacă se limpezește pentru scurt timp după clipit, acest detaliu este util de relatat medicului, dar nu confirmă singur diagnosticul.

Există un număr de ore de gaming sigur pentru toată lumea?

Nu există o limită universală care să garanteze absența disconfortului. Contează apariția simptomelor, pauzele, mediul și starea de sănătate a fiecărei persoane.

Pot avea ochi uscați chiar dacă îmi lăcrimează ochii?

Da. Un ochi iritat poate produce lacrimi în exces, fără ca filmul lacrimal să protejeze suficient suprafața oculară. Lăcrimarea asociată cu usturime sau vedere neclară merită menționată la consultație.

Sunt suficiente lacrimile artificiale pentru disconfortul de la ecran?

Lacrimile artificiale pot ameliora unele simptome ușoare, dar nu identifică motivul pentru care apar. Dacă ai nevoie de picături frecvent sau disconfortul revine, tratamentul ar trebui ales după o evaluare.

Ochelarii cu filtru pentru lumină albastră previn ochiul uscat?

Nu există dovezi că filtrul pentru lumină albastră tratează ochiul uscat. Pauzele vizuale, clipitul, iluminarea și corecția optică potrivită, atunci când este necesară, rămân mai relevante pentru confortul la ecran.

Când ar trebui să merg la oftalmolog?

Când usturimea, roșeața sau vederea încețoșată se repetă, este utilă o evaluare. Scăderea bruscă a vederii, durerea oculară puternică ori un ochi roșu și dureros, mai ales dacă porți lentile de contact, necesită asistență medicală urgentă.

Când simptomele revin, caută cauza

Dificultatea de a urmări jocul poate avea o componentă vizuală, dar și cauze care țin de somn sau de starea generală. Observarea simptomelor și pauzele reale sunt utile; când disconfortul persistă, identificarea cauzei este pasul decisiv.

Dacă simptomele revin, poți să te programezi pentru un consult oftalmologic pentru ochi uscat. Medicul poate identifica factorii care întrețin disconfortul și recomanda îngrijirea potrivită. Dacă evaluarea indică necesitatea unui tratament dedicat suprafeței oculare, poți ajunge și la Optissima Eye Spa.

Articol susținut de Optissima