Kievul trimite întăriri în bastionul din Donețk aflat de luni de zile sub asediul armatei ruse: „Inamicul vrea să ne blocheze coridoarele logistice terestre”

Brigada 5 de infanterie motorizată din cadrul Armatei 51 de arme combinate Donețk, a trupelor ruse, înaintează pe frontul Krasnoarmeysk (Pokrovsk), pe 7 octombrie 2025, în Donețk, Ucraina. FOTO: Dmitry Yagodkin / Zuma Press / Profimedia

Kievul s-a grăbit să-și consolideze pozițiile în orașul strategic Pokrovsk din estul țării, pe măsură ce grupurile separate de trupe ruse s-au infiltrat în orașul asediat, a anunțat luni armata Kievului, potrivit Reuters.

Pe fondul eșecului eforturilor președintelui american Donald Trump de a media un armistițiu în Ucraina, forțele ruse au reluat încercările de a cuceri acest important nod logistic al armatei ucrainene, spun oficialii de la Kiev.

Unitatea 7 de reacție rapidă a trupelor aeropurtate ucrainene a transmis că pozițiile din oraș au fost întărite în ultimele zile, pe fondul continuării luptelor urbane.

Armata rusă încearcă să blocheze coridoarele logistice

„Ocupanții, care au intrat în oraș, nu încearcă să-l cucerească, ci intenționează să avanseze mai departe spre nord”, a afirmat Unitatea 7, într-o postare pe Facebook. „Astfel, inamicul vrea să ne disperseze forțele defensive și să blocheze coridoarele logistice terestre”, spun membrii brigăzii.

Duminică, președintele ucrainean Volodimir Zelenski a susținut că Rusia și-a concentrat forța principală de atac asupra orașului Pokrovsk.

„În oraș și în apropierea acestuia au loc lupte intense… Logistica este dificilă. Dar trebuie să continuăm să distrugem ocupanții”, a spus el.

Ministerul rus al Apărării a anunțat luni că grupurile sale de asalt încearcă să avanseze în apropierea gării din oraș.

Oraș-cheie în defensiva din Donețk

Rusia încearcă de luni de zile să ocupe orașul Pokrovsk, o zonă-cheie a liniilor defensive ale Kievului, considerându-l un punct crucial pentru avansarea sa către capturarea completă a regiunii Donețk.

Citând informațiile oferite de către serviciile secrete ucrainene, Zelenski a declarat, pentru publicația americană Axios, că președintele rus Vladimir Putin ar fi afirmat în privat că Moscova va captura întregul Donbas, care cuprinde regiunile Donețk și Luhansk, până pe 15 octombrie. Reuters menționează că nu a putut verifica în mod independent această afirmație.

În ultimele șapte zile, platforma de cartografiere din surse deschise Deep State, apropiată de armata ucraineană, a extins zona gri la sud-vest de Pokrovsk și arată acum că aproximativ o cincime din vestul și sudul orașului asediat este zonă aflată în mijlocul luptelor.

Trupele ruse controlează aproximativ 75% din regiunea Donețk în prezent. Aproximativ 6.600 de kilometri pătrați (2.548 mile pătrate) se află încă sub controlul forțelor Kievului.

Armata rusă a revedicat ocuparea a trei sate din sud-estul Ucrainei

Armata rusă a revendicat luni capturarea a trei sate din sud-estul Ucrainei, unde trupele sale continuă să câștige teren în unele sectoare, în pofida pierderilor mari, în fața unor forțe ucrainene care duc lipsă de muniții și soldați, au relatat anterior în cursul zilei AFP și Agerpres.

Ministerul Apărării rus a comunicat pe Telegram că trupele sale au cucerit localitățile Novomikolaivka și Prilivne din regiunea ucraineană sudică Zaporojie, precum și satul Egorovka din regiunea Dnipropetrovsk (centru-est).

În timp ce negocierile de pace între Kiev și Moscova se află într-un punct mort, armata rusă – mult mai bine echipată și mai numeroasă – își continuă atacurile pe front, fără să ajungă însă să realizeze progrese majore.

În ultimele luni, trupele ruse utilizează o tactică constând din efectuarea unor atacuri în număr mare cu grupuri foarte mici de soldați care se infiltrează în apărarea ucraineană, evitând în același timp formarea unor grupuri mari de asalt, expuse în mod deosebit atacurilor cu drone.

Prioritatea Kremlinului rămâne capturarea integrală a regiunii estice Donețk.

În ultimele zile, presiunea s-a accentuat puternic asupra zonei Pokrovsk-Mirnograd, reduta ucraineană din regiunea Donețk pe care Moscova încearcă să o cucerească de mai multe luni.

Duminică, Statul Major General ucrainean a afirmat că armata rusă a reușit să intre în Pokrovsk cu aproximativ 200 de soldați, care s-au infiltrat în „grupuri mici de infanterie”.