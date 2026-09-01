Odiseea unei bucureștence pe eSănătateaMea, în prima zi în care, teoretic, poți să-ți afli tot istoricul medical pe platforma CNSAS

Deși a fost declarată funcțională începând de astăzi, platforma eSănătateaMea nu e, de fapt, chiar funcțională.

Teoretic, reprezintă o veritabilă revoluție în sistemul medical și presupune, printre altele, că fiecare dintre noi își poate accesa, dintr-un click, dosarul cu tot istoricul medical, își poate face, tot online, programările la medic, ba chiar ne scapă și de trimiterile pe hârtie la specialist.

Este un proiect de amploare, finanțat prin PNRR. Sistemul este funcțional, spun reprezentanții CNAS, doar că sunt foarte puțini cei care știu să îl folosească. Abia azi a început instruirea medicilor și a asociațiilor de pacienți, iar diversele secțiuni ale platformei vor putea fi accesate treptat.

Pare simplu, dar deocamdată nu e deloc. O bucureșteancă a încercat să afle azi informații despre o veche operație de apendicită. Deci, să își acceseze dosarul medical.

Citește, pe B365.ro, care sunt toate obstacolele pe care le-a întâlnit pe eSănătateaMea, în prima zi din noua era a relației unui contribuabil cu sistemul de sănătate.

FOTO: © Tero Vesalainen | Dreamstime.com