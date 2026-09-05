Ofensivă diplomatică în Moscova. Emisarii lui Trump, primiți de omul lui Putin

Emisarii lui Donald Trump, Jared Kushner și Steve Witkoff, au sosit sâmbătă la aeroportul Vnukovo din Moscova, au relatat agențiile de presă rusești TASS și RIA Novosti, conform AFP.

Avionul lor a aterizat la ora locală 12:52, potrivit agenției Ria Novosti. După aceste discuții de la Moscova, cei doi urmează să se deplaseze la Kiev, ceea ce ar fi o premieră de la începutul activității lor de mediatori în acest conflict.

Și Reuters a relatat că trimișii lui Trump au aterizat, sâmbătă la prânz, la Moscova, citând două persoane la curent cu vizita, ei fiind întâmpinați de emisarul președintelui rus Kirill Dmitriev.

Un convoi de mașini, în care se aflau Witkoff, Kushner și Dmitriev, a părăsit aeroportul guvernamental din Moscova și s-a îndreptat spre oraș, a declarat un martor pentru Reuters.

O propunere pentru încetarea războiului

Dmitriev, care a declarat pentru Reuters în iunie că a rămas în contact cu negociatorii americani în timpul unei pauze în vizitele acestora în Rusia, a participat la toate întâlnirile anterioare ale acestora cu președintele Vladimir Putin. El a jucat, de asemenea, un rol în negocierea derogărilor de la sancțiunile SUA pentru petrolul rusesc în acest an.

Președintele SUA, Donald Trump, a sugerat vineri că SUA au o nouă propunere concretă menită să pună capăt războiului, care se află acum în al cincilea an. El nu a oferit însă detalii cu privire la conținutul acestei propuneri.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat, tot vineri, că cei doi vor zbura în Ucraina duminică, după vizita la Moscova. Într-o postare pe X de sâmbătă, Zelenski a afirmat că Rusia a lovit două aeroporturi ucrainene înaintea vizitei emisarilor americani la Kiev.

Rusia, „de neclintit”

Între Rusia și Ucraina există în continuare un decalaj uriaș cu privire la modul de a pune capăt războiului care durează de patru ani și jumătate, cel mai sângeros din Europa de la cel de-al Doilea Război Mondial încoace.

Kremlinul a declarat vineri că poziția expusă de Putin într-un discurs de acum doi ani – potrivit căreia Ucraina ar trebui să cedeze întreg teritoriul celor patru regiuni revendicate de Rusia și să renunțe la planul său de a adera la NATO – este „de neclintit”.

De la ultimele negocieri de pace din februarie, fiecare parte și-a intensificat atacurile aeriene de lungă distanță adânc în teritoriul celeilalte, în timp ce războiul pe mare s-a intensificat, de asemenea.

Ce se întâmplă pe front?

Pe teren, liniile frontului au rămas în mare parte neschimbate, Rusia înregistrând doar avansuri treptate în încercarea sa de a cuceri întreaga regiune ucraineană a Donbasului.

Atacurile cu drone ale Ucrainei asupra rafinăriilor rusești au dus la o vară marcată de penuria de combustibil și de creșterea prețurilor pentru șoferii ruși, în timp ce aproximativ 30 de atacuri asupra depozitelor uriașe aparținând în mare parte companiei Wildberries, cel mai mare retailer online din țară, au afectat economia de consum.

Vineri, un atac cu drone rusești a lovit sediul serviciului de securitate ucrainean SBU din Kiev — a zecea zi consecutivă de atacuri intense asupra capitalei — iar Zelenski a promis că va riposta.