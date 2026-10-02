OFICIAL Cât au crescut prețurile RCA: Șoferii de autoturisme au plătit în medie în T2 aproape 2.100 de lei, cu 21% mai mult decât anul trecut. Explicațiile ASF

Prima medie RCA aferentă categoriei autoturisme s-a situat la 2.093 lei în trimestrul II 2026, în creștere cu aproximativ 7% față de trimestrul anterior din acest an și cu circa 21% mai mult decât în trimestrul similar al anului trecut, la nivelul celor 7 asigurători autorizați și supravegheați de ASF, arată cel mai recent raport al Autorității de Supraveghere Financiară (ASF).

„Creșterea primei medii RCA este justificată de condițiile actuale de piață, în special de dinamica costurilor cu daunele, dar și a cheltuielilor operaționale, generată și de persistența inflației”, susține ASF.

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