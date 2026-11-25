Cea mai mare pensie plătită în sistemul public pe baza principiului contributivității este de aproximativ 120.000 lei lunar, în timp ce cea mai mare pensie de serviciu ajunge la circa 67.000 lei, anunță Vasilica-Valentina Robu, președinta Casei Naționale de Pensii Publice.

Cea mai mare pensie contributivă din România este de aproximativ 120.000 de lei pe lună. Informația a fost prezentată de Vasilica-Valentina Robu, președinta Casei Naționale de Pensii Publice (CNPP), în cadrul Congresului Național de Îmbătrânire Activă. Potrivit acesteia, pensia a fost stabilită în funcție de contribuțiile achitate de beneficiar de-a lungul carierei profesionale.