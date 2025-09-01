Sari direct la conținut
OFICIAL Formularul 112 –  Declarația privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate, modificat

Ordinul prin care se modifică din nou Formularul 112 – Declarația privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate, în urma primului pachet fiscal al Guvernului Bolojan, a apărut în Monitorul Oficial. 

