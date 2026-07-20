Oficialii iranieni salută victoria Spaniei la CM și laudă poziția jucătorilor față de războiul din Gaza

Autorităţile iraniene au salutat, luni, victoria Spaniei în finala Cupei Mondiale de fotbal, considerând că aceasta a adus bucurie celor care se opun Israelului şi Statelor Unite în întreaga lume.

Pe reţelele sociale, jucătorii spanioli au beneficiat înaintea meciului de sprijinul internauţilor din întreaga lume, datorită condamnării ofensivei israeliene din Gaza de către guvernul lui Pedro Sanchez, precum şi criticilor acestuia la adresa războiului din Iran.

În schimb, oficialii şi suporterii israelieni s-au aliat cu Argentina, al cărei preşedinte, Javier Milei, este un fervent susţinător al Israelului.

„Apărarea poporului palestinian de către jucători şi sprijinul acordat de Spania Iranului au demonstrat că libertatea şi încrederea sunt trăsături caracteristice ale acestei naţiuni inteligente şi respectuoase”, a declarat preşedintele Parlamentului şi negociatorul-şef Mohammed Bagher Ghalibaf, citat de agenţia oficială Irna, potrivit News.ro.

Victoria „nu a bucurat doar inimile poporului spaniol, ci şi pe cele ale numeroase naţiuni libere, independente şi iubitoare de dreptate din întreaga lume”, a adăugat el.

„Comportamentul echipei naţionale spaniole şi, în general, poziţia Spaniei din ultimele luni în opoziţia sa faţă de agresiune, genocid şi opresiune au fost de nepreţuit”, a afirmat, la rândul său, purtătorul de cuvânt al Ministerului Afacerilor Externe, Esmaïl Baghaï.