O’Leary aruncă bomba: „Wizz Air riscă falimentul”. Răspunsul rivalilor

Haosul zborurilor cauzat de criza din Ormuz este agravat de disputa dintre două dintre cele mai importante companii aeriene low-cost din Europa: Ryanair și Wizz Air, care au definit comentariile lui Michael O’Leary despre perspectivele financiare ale companiei „nefondate și neadevărate”, scrie La Stampa.

La Dublin, în timpul unei mese rotunde la care au participat jurnaliști italieni, directorul general al Ryanair a făcut predicții usturătoare vizavi de activitatea concurenților săi. „Dacă o companie aeriană dă faliment”, a declarat el reporterilor, referindu-se la scenariul crizei combustibilului, „iar în acest moment cei doi posibili candidați sunt Air Baltic sau Wizz, acest lucru ar schimba lucrurile”. Se pare că potrivit lui O’Leary, cea mai penalizată companie ar fi Wizz Air. „Există un risc real să intre în faliment în septembrie sau octombrie, deoarece companiile de leasing nu sunt dispuse să-i împrumute bani sau să-i ofere mai multe aeronave”, a spus directorul general al Ryanair.

Cuvinte nu au fost pe placul rivalului său, care în mai puțin de 24 de ore a răspuns cu o declarație în care sublinia că are „o structură financiară solidă și lichidități ample”. Compania, afirmă aceasta, „își finanțează aeronavele cu 18 luni în avans, companiile de leasing și alți finanțatori concurând activ pentru fiecare oportunitate”.

În centrul problemei rămâne costul combustibilului pentru avioane, care, odată cu creșterile cauzate de criza din Ormuz, a atins vârfuri care au făcut ca ridicarea aeronavelor să fie o activitate costisitoare. Din acest motiv, miercuri, Lufthansa a anunțat anularea a 20.000 de zboruri pe distanțe medii și scurte programate pentru octombrie, EasyJet prognozează o pierdere înainte de impozitare între 540 și 560 de milioane de lire sterline în prima jumătate a anului 2026, iar KLM a redus 160 de plecări din luna mai, aproximativ 1% din rutele sale europene.

Aceste cifre au determinat compania Ryanair să asigure că plecările de luna viitoare vor fi garantate, însă O’Leary și-a păstrat atitudinea precaută: „Nu avem nicio certitudine în ceea ce privește luna iunie”, a spus directorul general. „Atâta timp cât Donald Trump gestionează greșit situația din Orientul Mijlociu, prețurile vor rămâne extrem de mari”.

Cunoscut pentru tonul său aprins și abordarea directă, directorul general a profitat apoi de ocazie pentru a critica concurența: „Dacă Wizz Air și Air Baltic supraviețuiesc cumva”, a spus el, „și toate operează iarna, atunci presupun că probabil, iarna vom avea prețuri la petrol ușor mai mici, dar pierderi ușor mai mari”.

După ce a declarat că discursul lui O’Leary este marcat de un „alarmism excesiv”, Wizz Air a ținut să-i răspundă directorului general al Ryanair. „Wizz Air este una dintre cele mai bine protejate companii aeriene din industrie împotriva schimbării rapide ale prețurilor la combustibil, iar flota noastră este deja formată în proporție de 75% din aeronave din familia A320neo, ceea ce ne oferă un avantaj structural de cost față de orice altă companie aeriană din Europa, datorită consumului semnificativ mai mic de combustibil și a unei eficiențe mai mari”. Ceea ce înseamnă că socotelile lui O’Leary trebuie revizuite. (Material realizat cu sprijinul Rador Radio România)