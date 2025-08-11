Oligarhul fugar Ilan Șor cheamă oamenii la proteste la Chișinău și le promite în schimb un „salariu” / Reacția Poliției

Ilan Șor, condamnat definitiv în 2023 pentru fraudă la scară largă și spălare de bani și care se ascunde la Moscova, cheamă oamenii la un protest anti-guvernamental permanent în centrul Chișinăului, începând de sâmbătă, 16 august, și le promite 3.000 de dolari celor care se vor alătura acțiunii.

Oligarhul pro-rus a publicat pe un canal de Telegram care îi aparține un videoclip în care cheamă oamenii să protesteze împotriva actualei puteri din Republica Moldova, reprezentată de Partidul Acțiune și Solidaritate, fondat de actuala președintă Maia Sandu.

„Știu că mulți dintre voi sunteți nemulțumiți de politica autorităților. Nu vă place să plătiți în plus pentru gaz și electricitate. Ați obosit de propaganda occidentală, de sărăcie și de promisiuni goale. Dar, în același timp, înțeleg foarte bine de ce tăceți. Sunteți intimidați. Ei vă arată ce pățesc cei care merg împotriva puterii. Evghenia Guțul, un exemplu elocvent. În plus, vă este teamă că veți pierde locul de muncă. Există o singură cale – înlăturarea acestui regim”, susține Ilan Șor în mesajul său.

El îi îndeamnă pe oameni să iasă la protest, sâmbătă, 16 august, la ora 15.00, în Piața Marii Adunări Naționale din Chișinău și să rămână acolo „atât timp cât este nevoie, pentru a elimina acest mucegai galben”.

„Pentru perioada în care nu veți putea lucra, vă voi achita salariul – 3.000 de dolari. Acesta trebuie să fie venitul minim lunar al fiecărui cetățean. Așa va fi, după ce vom învinge”, mai susține oligarhul moldovean care a fugit la Moscova pentru a scăpa de înschisoare.

Reacția Poliției de la Chișinău

La scurt timp de la anunțul lui Șor, Poliția Republicii Moldova a venit cu un comunicat în care califică aceste mesaje drept „îndemnuri criminale” și îi avertizează pe oameni că vor încălca legea dacă vor participa la astfel de proteste plătite.

„Atenție! Șor, conducătorul organizației criminale, vrea să implice cetățenii în activități ilegale și care incită la violență. Șor stă ascuns și vrea să pună sub răspundere alți oameni care să-i îndeplinească ilegalitățile. Poliția avertizează – participarea la protest pentru promisiuni de plată este o încălcare gravă a legii. Cetățenii nu mai vor să participe la acțiunile ilegale ale grupării Șor, astfel, gruparea criminală promite sume mari pentru ieșirea la protest și exprimarea unor opinii care nu le aparțin cetățenilor. (…) Oamenii legii nu vor permite organizarea grupărilor criminale în acțiuni de protest ilegale ce au scopul de a provoca dezordini și violență. Orice încercare va fi respinsă ferm în cadrul legal.

Poliția susține dreptul la întrunirea pașnică, garantat de lege, însă orice abatere de la cadrul legal-inclusiv influențarea participanților prin recompense materiale- este documentată și sancționată”, se menționează în mesajul Poliției de la Chișinău.

În toamna anului trecut, o jurnalistă de la publicația Ziarul de Gardă din Republica Moldova s-a infiltrat în rețeaua lui Ilan Șor și a documentat cum gruparea racolează oameni care să servească intereselor Moscovei în Republica Moldova. Scopul rețelei era compromiterea referendumului pro-UE și a președintei pro-europene Maia Sandu.

Dosarul penal deschis de Procuratura Anticorupție în urma acestei investigații este încă în faza de urmărire penală. Între timp, mai mulți oameni care fie au distribuit banii, fie au acceptat plata au fost amendați. Legislația în vigoare prevede amenzi între 25.000 și 37.500 de lei moldovenești pentru corupere electorală, adică echivalentul 1.250 de euro și, respectiv 1.875 de euro.

Amintim, Blocul „Victoria-Pobeda”, afiliat lui Ilan Șor, nu a fost înregistrat pentru a participa la alegerile parlamentare preconizate pentru 28 septembrie în Republica Moldova.

În aprilie 2023, Curtea de Apel Chișinău l-a găsit vinovat pe Ilan Șor de fraudă la scară largă și spălare de bani. Oligarhul a primit o pedeapsă de 12 ani de închisoare pentru prima infracțiune și șase ani pentru a doua, dar magistrații au decis ca pedeapsa totală să fie de 15 ani de închisoare cu executare. Din iunie 2019, acesta nu se mai află în Republica Moldova, plecând inițial în Israel, iar cel puțin de la începutul 2024 s-a ascuns în Rusia.