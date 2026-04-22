Oligarhul Vladimir Plahotniuc a fost condamnat pentru furtul de 1 miliard de dolari din Republica Moldova. Pedeapsa primită

Magistrații Judecătoriei Chișinău au decis, miercuri, condamnarea lui Vladimir Plahotniuc la 19 ani de închisoare în dosarul penal în care a fost inculpat pentru crearea și conducerea unei organizații criminale, escrocherie și spălare de bani, scrie presa din Republica Moldova.

Sentința nu este definitivă și poate fi contestată la instanța de apel, transmite Radio Chișinău.

Vladimir Plahotniuc se află în arest preventiv din 25 septembrie 2025, după ce a fost extrădat din Grecia, moment în care au fost puse în executare cele patru mandate de arest emise pe numele său.

Acest fost membru al parlamentului și fondator al Partidului Democrat, acuzat că a controlat în secret instituții-cheie din Republica Moldova, a fugit din țară în 2019, într-o perioadă în care era anchetat în mai multe dosare.

El este acuzat în special pentru rolul său într-un scandal de corupție masiv care a implicat dispariția unui miliard de dolari din vistieria a trei bănci naționale.