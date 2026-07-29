Omenirea vorbea 75.000 de limbi până acum o mie de ani. Apoi, acestea au dispărut în masă

În prezent, există aproximativ 7.500 de limbi vorbite în întreaga lume. Engleza, chineza (mandarina), hindi, spaniola, araba și franceza sunt cele mai răspândite, atât de vorbitorii nativi, cât și de cei non-nativi. Cu toate acestea, potrivit unui nou studiu, acest număr este mult mai mic decât era înainte.



Cercetătorii au folosit modele matematice, precum și date din antropologie, lingvistică și demografie, pentru a estima câte limbi vorbeau oamenii în ultimii 12.000 de ani, de la sfârșitul ultimei ere glaciare până în prezent. Rezultatele sugerează că, în perioada cuprinsă între mileniul I î.Hr. și mileniul I d.Hr., omenirea folosea simultan între 30.000 și peste 75.000 de limbi diferite.

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Cercetătorii au descoperit că, după această perioadă, a început un lung proces de diminuare a diversității lingvistice. Dispariția multor limbi este atribuită în principal expansiunii marilor imperii din antichitate, impunerii limbilor dominante și, mai târziu, colonialismului european, care a înlocuit sute de limbi locale în multe regiuni ale lumii.



Claire Bower, profesoară de lingvistică și antropologie la Universitatea Yale și una dintre liderii cercetării, a subliniat: „Limbile sunt de o importanță enormă pentru comunitățile lor. Ele transmit cunoștințe, amintiri și tradiții culturale.” Totodată, ea a explicat că, pentru oamenii de știință, limbile sunt o sursă valoroasă de informații despre trecut, dezvăluind unde trăiau oamenii, ce cultivau sau vânau și cum percepeau lumea.

Cum au calculat numărul de limbi

Nu există înregistrări istorice directe despre câte limbi se vorbeau acum mii de ani. Așadar, cercetătorii au creat un model computerizat care simulează evoluția și diversificarea limbilor de-a lungul timpului. Au folosit date de la 171 de societăți moderne de vânători-culegători din Africa, America de Sud și Asia de Sud-Est pentru a estima dimensiunea comunităților lingvistice la începutul Holocenului.



Acum aproximativ 12.000 de ani, când oamenii trăiau în grupuri nomade mici, se estimează că existau între 4.500 și 6.200 de limbi diferite. Odată cu dezvoltarea agriculturii, crearea de așezări permanente și creșterea populației, s-au creat numeroase comunități mici izolate, ceea ce a favorizat apariția a mii de limbi noi.

Apariția și dispariția limbilor

Nenumărate limbi au apărut și au dispărut de-a lungul istoriei, cum ar fi:sumeriana, hitita, akkadiană, etrusca sau diverse limbi ale Egiptului antic



O limbă poate dispărea atunci când vorbitorii săi dispar sau sunt forțați să adopte o altă limbă. Limbile evoluează odată cu evoluția lor. Un exemplu tipic este latina, din care franceza, italiana, spaniola și alte limbi romanice au evoluat ulterior, după căderea Imperiului Roman de Vest în anul 476 d.Hr.

Rolul colonialismului

Puterile coloniale au impus adesea propriile limbi populațiilor cucerite.



De pildă, Anglia a restricționat utilizarea limbii irlandeze, Spania a interzis multe limbi indigene din America, Portugalia a făcut același lucru în Brazilia, Franța a impus limba franceză coloniilor sale africane, iar Japonia a suprimat utilizarea limbii coreene în timpul ocupației sale în Coreea



Cu toate acestea, unele limbi au supraviețuit, cum ar fi limbile civilizațiilor incașă, mayașă și aztecă.

Jumătate din limbile de astăzi sunt pe cale de dispariție

Conform studiului, aproximativ jumătate dintre limbile vorbite astăzi sunt considerate a fi pe cale de dispariție. „90% din populația lumii vorbește doar 10% din limbile lumii. Aceasta înseamnă că există o mulțime de limbi cu foarte puțini vorbitori sau utilizatori ai limbajului semnelor”, spune Bauern.



Cercetătorii subliniază faptul că fiecare limbă pierdută înseamnă și pierderea unui tezaur cultural și istoric unic de cunoștințe, ceea ce face ca protejarea limbilor aflate în pericol de dispariție să fie deosebit de importantă.

