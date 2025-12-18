OMNIASIG depășește obiectivul pe care și l-a propus cu ocazia împlinirii a 30 de ani: peste 33.000 de copaci plantați în România pentru un viitor sustenabil

OMNIASIG Vienna Insurance Group anunță plantarea, doar prin echipe de angajați voluntari, a 33.400 de puieți, depășind astfel obiectivul pe care compania și l-a asumat și comunicat la începutul acestui an, respectiv de 30.000 de noi copaci plantați. Activitățile de plantare, desfășurate în lunile de primăvară și toamnă ale anului 2025, sunt parte integrantă din campania aniversară OMNIASIG 30 de ani, ”SINCRONIZAȚI pentru VIITOR”, și susțin strategia de sustenabilitate a companiei prin fapte concrete, cu impact pe termen lung.

Cu ocazia celebrării a 30 de ani de activitate în România, OMNIASIG a lansat la începutul anului, în cadrul campaniei aniversare, o inițiativă specială: pentru fiecare poliță CASCO nou încheiată în 2025, compania și-a asumat că va planta câte un copac, prin echipe de angajați voluntari, contribuind astfel în mod concret la protecția mediului și la asigurarea unui viitor mai verde.

Până în acest moment, prin implicarea a peste 560 de voluntari OMNIASIG din întreaga țară, au fost plantați 33.400 de puieți în 11 județe din România. Aceste inițiative contribuie la refacerea fondului forestier și la protejarea biodiversității.

Zonele în care s-au plantat cei mai mulți puieți:

Județul Ilfov: 7.000 de puieți (stejar, cireș, păducel, păr pădureț)

Județul Giurgiu: 4.500 de puieți (salcâm, stejar, frasin)

Județul Timiș: 1.500 de puieți (stejar pufos, frasin de Pennsylvania, mojdrean, salcâm, sǎlcioarǎ, porumbar)

Județul Covasna: 3.500 de puieți (gorun)

Județul Bihor: 3.000 de puieți (stejar)

Județul Prahova: 3.000 de puieți (stejar penduculat)

Județul Galați 2.100 de puieți (stejar penduculat)

Județul Argeș: 2.000 de puieți (molid)



„Credem în puterea exemplului și în impactul social și de mediu pe care îl putem avea împreună, ca echipă. Voluntariatul a devenit parte din misiunea noastră și vrem să lăsăm ceva durabil în urmă – pentru mediu, pentru comunitate, pentru noile generații și pentru viitor. La OMNIASIG, integrăm sustenabilitatea în strategia de business, iar rezultatele acestei abordări sunt vizibile. În acest an aniversar, ne-am respectat promisiunea și am depășit ținta de 30.000 de copaci plantați, asumată inițial, acesta fiind un angajament ferm pentru un viitor mai sigur și mai verde pentru noi toți”, a declarat Mihai Tecău, Președinte Directorat OMNIASIG Vienna Insurance Group.

Mihai Tecău

Angajamentele OMNIASIG pentru un viitor sustenabil

În cadrul strategiei sale de sustenabilitate, OMNIASIG derulează acțiuni concrete pentru protejarea mediului, creșterea gradului de conștientizare privind schimbările climatice și sprijinirea comunităților locale.

Acțiunile de plantare reflectă angajamentul companiei de a alinia dezvoltarea business-ului cu responsabilitatea socială. Sub mesajul „SINCRONIZAȚI pentru un VIITOR mai verde”, OMNIASIG își reafirmă astfel rolul de asigurător responsabil și dorința de a contribui la un viitor mai sigur și mai sustenabil.

Articol susținut de OMNIASIG