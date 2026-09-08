OMS a studiat dovezile din ultimii 25 de ani despre impactul fumatului asupra fertilității și a prezentat concluziile

Fumatul poate reduce șansele, atât ale femeilor, cât și ale bărbaților, de a procrea și poate diminua de asemenea rata de succes a anumitor tratamente de fertilitate, riscul fiind cu 40% mai mare în rândul persoanelor de sex feminin fumătoare comparativ cu cele care nu au acest obicei, a afirmat marți Organizația Mondială a Sănătății (OMS), citată de EFE și Agerpres.

OMS a avertizat de asemenea, într-un document în care analizează și sintetizează dovezile științifice acumulate pe acest subiect timp de un sfert de secol, asupra posibilelor efecte ale fumatului pasiv.

Conform constatărilor, una din șase persoane aflate la vârsta reproductivă se va confrunta la un moment dat în viață cu infertilitatea, definită drept imposibilitatea de a concepe după 12 luni sau mai mult de relații sexuale regulate, fără folosirea unui produs contraceptiv.

Potrivit documentului, s-a putut stabili cu rigurozitate științifică că tutunul afectează sănătatea reproductivă a femeilor și că renunțarea la fumat reduce riscul de infertilitate.

Riscul de infertilitate scade cu un sfert pentru femeile care renunță la fumat

Conform textului OMS, femeile care au fumat în trecut, dar care nu mai fumează, prezintă un risc de infertilitate cu 25% mai mic în comparație cu cele care continuă acest obicei, ceea ce, potrivit organizației, indică faptul că renunțarea la fumat poate face diferența în mod semnificativ.

OMS a subliniat că infertilitatea nu este doar o problemă de sănătate feminină, precizând că analiza a 44 de studii la care au participat 60.000 de bărbați a evidențiat legătura dintre consumul de tutun și tulburările reproductive, inclusiv probleme legate de calitatea spermei și disfuncții sexuale.

„Bărbații fumători prezentau mai frecvent disfuncție erectilă și probleme de ejaculare, precum și absența spermatozoizilor, dar și mobilitate redusă și anomalii morfologice ale acestora”, au notat cercetătorii OMS.

Fumatul are impact și asupra tratamentelor IFV

În ceea ce privește tratamentele de fertilitate, OMS a precizat că există studii care au constatat o asociere între fumat și un număr mai mic de sarcini și nașteri în urma tehnicilor de reproducere asistată, precum fertilizarea in vitro.

Rezultatele sugerează că rata de succes a tratamentelor de fertilitate s-ar putea reduce la jumătate în rândul persoanelor care fumează țigări cu tutun.

În ceea ce privește dispozitivele de fumat mai recente, precum țigările electronice, dar și narghileaua și alte produse pe bază de nicotină, OMS a explicat că studiile sunt încă în curs de desfășurare, motiv pentru care nu pot fi formulate afirmații concludente, însă a subliniat că acestea ar putea prezenta, de asemenea, riscuri pentru fertilitate, organizația solicitând continuarea cercetărilor.

Având în vedere aceste date, OMS a recomandat ca profesioniștii din domeniul sanitar să informeze persoanele și cuplurile care intenționează să aibă copii cu privire la riscurile reproductive asociate consumului de tutun.

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