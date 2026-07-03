ONJN, precizări după ce a fost acuzată că nu a investigat cazurile unor persoane care au câștigat milioane de euro într-o singură zi

Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc (ONJN) afirmă că deficiențele constatate de Curtea de Conturi pentru anul 2024 sunt remediate sau în curs de remediere și că raportul întocmit vizează o perioadă anterioară preluării mandatului actualei conduceri, potrivit unui comunicat de presă publicat de Agerpres.

Curtea de Conturi a anunțat că a sesizat organele în drept, după un audit privind activitatea Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc (ONJN) pentru anul 2024, în care au fost constatate abateri care „au cauzat prejudicierea bugetului statului cu suma totală de 149.479.297 lei”.

Curtea de Conturi afirmă că ONJN nu a investigat „situații concrete în care, în cazul mai multor operatori, au fost identificate plăți multiple peste 15.000 euro către unii jucători, de 40 sau chiar 58 ori într-o singură zi, cu valori totale de ordinul sutelor de mii sau milioanelor de euro”.

În comunicatul emis vineri, ONJN spune că era la curent cu unele din probleme sesizate și a inițiat verificări pentru luarea măsurilor necesare.

„O parte dintre situațiile semnalate în raport au fost comunicate public de ONJN în urmă cu câteva luni, ocazie cu care a fost anunțată inițierea verificărilor și a măsurilor necesare cu privire la deficiențele identificate (diferențe de plată, manipulări ale GGR, lipsa monitorizării reale până în 2025).

În prezent, ONJN a demarat procedurile pentru recuperarea sumelor neîncasate, a finalizat cinci rapoarte de integritate și are în lucru alte trei. Totodată, sunt în desfășurare controale la toți organizatorii de jocuri de noroc pentru ultimii cinci ani, precum și investigații privind posibila manipulare a venitului brut din jocuri de noroc (GGR)”, precizează instituția.

De asemenea, au fost inițiate proceduri disciplinare, iar ONJN se află într-un amplu proces de reorganizare instituțională și de digitalizare.

„ONJN își reconstruiește capacitatea instituțională de control, prevenție și intervenție. Procesul nu este unul simplu și necesită timp, dar schimbările sunt reale, vor fi confirmate prin raportul de follow up pe anul 2025 al Curții de Conturi și pot fi analizate și în raportul meu la un an de mandat, publicat recent pe site-ul instituției”, a declarat președintele ONJN, Vlad-Cristian Soare, citat în comunicat.

Constatările auditorilor

Potrivit Curții de Conturi, auditorii au constatat: