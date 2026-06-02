OpenAI a lui Sam Altman, dată în judecată de Florida. „Nu vom tolera asta aici”

Sam Altman, CEO-ul OpenAI, fotografiat în timpul unei audieri ce a avut loc în luna mai în Congresul SUA pe tema evoluției tehnologiei A.I., FOTO: AA / Abaca Press / Profimedia Images

Statul american Florida a dat luni în judecată compania OpenAI, acuzând că chatbot-ul ChatGPT reprezintă o amenințare „pentru siguranța copiilor noștri”, transmite CNN.

Florida devine primul stat care dă în judecată OpenAI pentru așa-numitele pericole ale ChatGPT.

„Sam Altman și ChatGPT au pus cursa pentru AI mai presus de siguranța și securitatea copiilor noștri. Au ales profitul în detrimentul siguranței publice, iar noi nu vom accepta acest lucru aici, în Florida”, a declarat luni procurorul general al statului Florida, James Uthmeier, în cadrul unei conferințe de presă.

Acțiunea în justiție se concentrează în mod specific pe acuzațiile potrivit cărora OpenAI nu dispune de mecanisme eficiente de control parental pentru copii, subliniind faptul că versiunea gratuită a ChatGPT „nu are niciun mecanism de filtrare sau de verificare a vârstei”.

Plângerea înaintată în instanță acuză OpenAI de practici comerciale înșelătoare și neloiale, neglijență și încălcarea legilor privind răspunderea pentru produse.

De asemenea, acesta urmărește să-l facă pe Altman „personal răspunzător pentru prejudiciul pe care l-a cauzat locuitorilor din Florida”, inclusiv pentru „totală indiferență față de riscul pentru viața umană cauzat de comportamentul firmelor sale”.

Uthemier a spus că, în cele din urmă, OpenAI trebuie să-și „modifice programarea” și că ar putea fi obligată să plătească „până la miliarde de dolari”.

Acuzații în lanț împotriva ChatGPT

Procesul enumeră o serie lungă de acuzații la adresa ChatGPT, printre care sprijinirea autorilor unor atacuri armate în masă, încurajarea sinuciderii, crearea dependenței minorilor de un instrument „fără supraveghere parentală” și determinarea utilizatorilor să-și piardă „capacitatea de gândire critică”.

OpenAI a declarat într-un comunicat că consideră că minorii „au nevoie de protecție semnificativă” și că „a implementat protecții și politici de vârf în industrie”.



