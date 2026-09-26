OpenAI a recunoscut vineri că agenții săi de inteligenţă artificială au postat online 53 de imagini trimise pe ChatGPT de către utilizatori. Compania nu a precizat dacă aceste imagini arată persoane care pot fi identificate, potrivit The Guardian.

La două luni după ce OpenAI a dezvăluit atacul cibernetic accidental asupra Hugging Face, producătorul ChatGPT încă încearcă să înțeleagă amploarea totală a activității agenților săi scăpați de sub control, au declarat pentru Reuters două persoane informate cu privire la această chestiune.

Cel mai recent exemplu a avut loc vineri, când OpenAI a declarat că agenții săi au divulgat 53 de imagini ale utilizatorilor ChatGPT. OpenAI a refuzat să precizeze dacă imaginile au fost generate de AI sau dacă arătau persoane reale. De asemenea, compania a refuzat să precizeze când au fost postate imaginile.

Tot vineri, OpenAI a confirmat că agenții săi au accesat site-urile web ale guvernului SUA și a trebuit să avertizeze „zeci” de instituții din întreaga lume că site-urile lor de internet ar fi putut fi afectate de agenții săi de inteligență artificială care au acționat în mod necorespunzător.

Majoritatea imaginilor scurse în online au fost ⁠eliminate, iar OpenAI a declarat că face presiuni asupra site-urilor de găzduire pentru a le elimina și pe restul.

Agenții OpenAI au avut acces la aceste imagini deoarece compania se bazează pe date anonimizate ale utilizatorilor pentru o parte din procesul de antrenare a modelelor, potrivit companiei, foștilor angajați și cercetătorilor externi.

Datele companiilor nu sunt eligibile pentru antrenare, în timp ce utilizatorii ChatGPT trebuie să-și exprime în mod explicit refuzul de a permite companiei să le folosească datele pentru antrenare.

Înainte ca postările utilizatorilor să fie folosite pentru antrenare, acestea trec printr-un proces de anonimizare care elimină metadatele, numele și alte informații de contact, ceea ce ar trebui să îngreuneze identificarea unui utilizator anume, a declarat compania.

Aceste imagini proveneau de pe conturi care au autorizat folosirea datelor lor în vederea îmbunătăţirii modelelor OpenAI.