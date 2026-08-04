OpenAI plătește milioane de dolari, după ce a fost acuzată de guvernul SUA că discriminează lucrători americani. Acordul dintre părți

OpenAI și o companie subisidiară vor plăti 3,2 milioane de dolari pentru soluționarea unui caz în care guvernul american le-a acuzat că au favorizat lucrători străini cu vize temporare de muncă și au discriminat candidați americani în procesul de recrutare și angajare, conform anunțului făcut marți de Departamentul de Justiție, citat de Reuters.

Departamentul de Justiție a declarat într-un comunicat că OpenAI și Statsig, care face software de dezvoltare a produselor, au recrutat lucrători străini pentru unele posturi vacante și au luat diverse măsuri pentru a descuraja lucrătorii americani să aplice.

Potrivit instituției, companiile i-au obligat să aplice prin poștă, în loc să o facă în sistem electronic, locurile de muncă au fost anunțate la radio noaptea târziu, iar posturile vacante nu au fost prezentate pe un site web extern.

Departamentul susține că, deși a fost vorba despre mai puțin de 10 poziții, acordul considerabil reflectă prejudiciul cauzat de conduita OpenAI pentru lucrătorii americani.

În acordul de soluționare a cazului, OpenAI a negat că ar fi comis vreo abatere.

Un acord „substanțial”, spune Departamentul de Justiție

Este vorba despre 1,2 milioane de dolari sub formă de penalități și 2 milioane de dolari pentru a le compensa pe presupusele victime ale discriminării. În plus, OpenAI a fost de acord să își revizuiască politicile de angajare, să organizeze instruire și să fie supusă monitorizării din partea Departamentului de Justiție, a precizat instituția.

Procurorul general adjunct Harmeet Dhillon a declarat într-un comunicat că acordul „substanțial” de soluționare a cazului „asigură faptul că OpenAI remediază prejudiciile și își schimbă practicile de recrutare, astfel încât lucrătorii americani să beneficieze de oportunități echitabile pentru poziții tehnologice foarte căutate”.

Departamentul de Justiție susține că ambele companii au încălcat Legea federală privind imigrația și naționalitatea, care interzice discriminarea pe bază de cetățenie.

Începând de anul trecut, Departamentul de Justiție a anunțat cel puțin 10 acorduri de soluționare a unor cazuri care au implicat o presupusă discriminare a lucrătorilor americani, în mare parte vizând companii de tehnologie, dar niciuna la fel de importantă ca OpenAI.

Președintele american Donald Trump a susținut că multe firme abuzează de sistemul de vize temporare de muncă și a căutat să limiteze angajarea de lucrători străini. Una dintre măsurile în acest sens a fost impunerea unei taxe de 100.000 de dolari pentru noile vize H-1B pentru lucrătorii cu înaltă calificare, care sunt utilizate masiv în sectorul de tehnologie. Taxa a fost blocată pe fondul contestațiilor în justiție.

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