Operație pe cord deschis făcută în stradă de un medic oncolog din Ungaria. Circumstanțele în care s-a făcut intervenția

Un chirurg de la Institutul Naţional de Oncologie din Ungaria a efectuat o operaţie pe cord deschis pe stradă, salvând astfel viaţa unui bărbat, transmite miercuri agenţia de presă MTI, preluată de Agerpres.

Zsolt Duboczki lucra duminică, cu jumătate de normă, la serviciul de salvare pe cale aeriană când unitatea din care făcea parte a fost alertată cu privire la un bărbat de aproximativ 30 de ani care fusese înjunghiat.

Sosit la faţa locului, medicul a înţeles că pacientul mai avea doar câteva minute de trăit şi că transportarea lui la spital i-ar fi putut fi fatală.

Chirurgul a deschis toracele pacientului „pe stradă, fără o sală de operaţii sterilă şi fără echipament modern” şi a suturat o rană la inimă în doar şapte minute, stabilizându-i starea, se arată într-un comunicat.

Institutul a menţionat că procedura a fost fără precedent în Ungaria.