Operațiune aeriană spectaculoasă și tensionată pentru salvarea a 11 oameni, după ce un avion s-a prăbușit în Atlantic

Bărci de salvare cu cei 11 pasageri ai unui zbor din Bahamas. Foto: Captură X

Toate cele 11 persoane aflate la bordul unui avion privat care s-a prăbușit în mare în largul coastelor Floridei au supraviețuit accidentului și au fost salvate din barca de salvare câteva ore mai târziu de o unitate a Forțelor Aeriene ale SUA din Rezervă, potrivit oficialilor citați de Reuters.

„Faptul că toate aceste persoane au supraviețuit este un adevărat miracol”, a declarat presei, într-o conferință de presă organizată la o zi după accidentul de marți, maiorul Forțelor Aeriene Elizabeth Piowaty, comandanta uneia dintre aeronavele implicate în operațiunea de salvare.

Avionul implicat, un bimotor care zbura din Bahamas cu 11 adulți la bord, s-a prăbușit în Atlantic la aproximativ 129 km de orașul Melbourne din statul american Florida, activând un semnal de localizare de urgență care a fost recepționat de Paza de Coastă.

Aeronava HC-130J Combat King II a maiorului Piowaty, un avion conceput pentru căutare și salvare în condiții de luptă, se afla deja în zbor într-o misiune de antrenament când a fost inițiată căutarea, iar echipajul său s-a alăturat imediat operațiunii, potrivit Gărzii de Coastă.

Maiorul a spus că echipa sa a zărit pluta de salvare în timp ce se apropia o furtună și a aruncat un pachet cu alimente, apă și dispozitive suplimentare de flotabilitate pentru a-i susține pe supraviețuitori până când salvatorii puteau să intervină.

Până atunci, supraviețuitorii „se aflau deja pe barca de salvare de aproximativ cinci ore și ne-am dat seama doar uitându-ne la ei că erau în suferință, fizic, mental și emoțional”, a spus căpitanul Forțelor Aeriene Rory Whipple, unul dintre cei care au participat la operațiune.

Footage of the rescue from HC-130J KING41 released by the 920th Rescue Wing.



Operațiune tensionată, cu combustibil la limită

În cele din urmă, supraviețuitorii au fost ridicați în siguranță de echipajul unui elicopter de salvare, trimis de la Escadrila 920 de Salvare a Forțelor Aeriene dintr-o bază de lângă Melbourne, și au fost transportați la Aeroportul Internațional Melbourne Orlando pentru îngrijiri medicale.

Whipple a spus că echipajul a reușit să-i urce pe toți cei 11 supraviețuitori în elicopter cu nouă operațiuni de ridicare, finalizând operațiunea de salvare cu doar cinci minute de combustibil rămase înainte de a ajunge fie în momentul în care ar fi fost trebuit să realimenteze în zbor, fie să aterizeze imediat.

Oficialii Forțelor Aeriene și ai Pazei de Coastă au spus că nu au informații noi despre gravitatea rănilor și starea medicală a supraviețuitorilor.

Autoritățile din Bahamas investighează cauza accidentului, dar, potrivit Pazei de Coastă, aeronava ar fi suferit o defecțiune la motor. Avionul plecase din Marsh Harbour, Bahamas, și se îndrepta spre Freeport, pe Insula Grand Bahama, la o distanță de aproximativ 160 de kilometri.