Operațiunea de deviere a Dunării, oprită după două explozii controlate. „Mâine vom reuşi să rupem această stâncă”. Imagini de la încercările Armatei

Armata a încercat duminică cu două explozii, una la suprafață și una submers, să spargă stânca Pârjoaia pentru a devia cursul Dunării spre Centrala Nucleară Cernavodă. Operațiunea, care a implicat peste 100 de militari, nu a avut succes. Misiunea se reia luni și „vom mări gradual încărcătura de explozibil”, a anunțat de la fața locului contraamiralul Marcel Neculae, locțiitorul șefului Statului Major al Forţelor Navale.

Stânca Pârjoaia se află pe malul drept al Dunării, în zona localității Izvoarele, județul Constanța.

Specialiștii militari care au făcut sâmbătă măsurători pe Dunăre au decis să arunce în aer această rocă, întrucât blochează cursul Dunării care poate ajunge la centrala de la Cernavodă.

Operațiunea a început duminică, o primă explozie, „de control” având loc la ora 12.00.

„Am executat o primă explozie la suprafaţă, să vedem cum va reacţiona roca respectivă, după care am venit cu explozia numărul doi. Aşteptările noastre au fost să dislocăm stânca Pârjoaia. Acest lucru nu s-a întâmplat”, a declarat contraamiralul Marcel Neculae, locţiitorul şefului Statului Major al Forţelor Navale, citat de News.ro.

Potrivit acestuia, scafandrii Forţelor Navale urmează să se scufunde pentru a avea un raport detaliat cu efectele exploziei submerse.

„Analizăm, reluăm misiunea pentru data de mâine, vom mări gradual încărcătura de explozibil şi am convingerea că mâine vom reuşi să rupem această stâncă şi să trecem la faza a doua de a fărâmiţa treptat malul stâncos cu acelaşi obiectiv, creşterea debitului pe Dunărea Veche”, a declarat Marcel Neculae.

Ce urmează

Contraamiralul a precizat că mai multe barje vor transporta piatra, iar până marţi ar putea creşte nivelul Dunării.

În paralel cu detonările controlate, autoritățile pregătesc devierea Brațului Bala. Vor fi scufundate barje încărcate cu piatră, pentru a permite dirijarea unui volum mai mare de apă către Dunărea Veche.

„Sunt mai multe cursuri de acţiune stabilite în cadrul Consiliului Naţional pentru Situaţii de Urgenţă şi ulterior în cadrul grupurilor de lucru ale Grupului Operativ pentru Alertă Energetică. Specialişti în domeniu au analizat şi au luat decizia de a realiza un prag submers pe braţul Bala cu scopul devierii unui procent considerabil din debitul Dunării către Dunărea Veche”, a precizat Marcel Neculae.

„Aşteptăm ca în cursul zilei de mâine, aceste mijloace şi vorbim aici de barje încărcate cu piatră, respectiv barje goale care urmează să fie încărcate cu material rezultat în urma exploziilor care au avut loc astăzi şi pe care le vom planifica şi executa mâine, aceste forţe mobilizate vor lucra umăr la umăr pentru a realiza acest prag submers pe braţul Bala, cu speranţa că până marţi îl vom avea realizat şi să avem efectul aşteptat, creşterea nivelului apei pe Dunărea Veche şi mai departe la Centrala de la Cernavodă”, a mai spus contraamiralul.

Neculae a declarat că momentan navigaţia pe braţul Bala se desfăşoară normal.

„La acest moment, navigaţia pe braţul Bala se desfăşoară în condiţii normale. Ca măsuri de siguranţă, în vederea protecţiei populaţiei şi securizarea bunurilor, am dispus securizarea acestui perimetru”, a spus Neculae.

VIDEO cu exploziile pentru devierea Dunării

Ministerul Apărării a făcut publice imagini video realizate astăzi, care surprind intervențiile desfășurate în cadrul misiunilor de sprijin pentru devierea cursului Dunării spre Cernavodă.

Cât mai poate funcționa centrala Cernavodă

Premierul Ilie Bolojan a anunțat vineri că Executivul a decis să declare stare de alertă la nivel național pe perioada lunii august „ca efect al scăderii producției de energie din cauza secetei și a debitelor reduse pe râuri, dar mai ales pe Dunăre”.

Decizia a venit după ce Nuclearelectrica a oprit, la începutul săptămânii trecute, Reactorul 1 de la Cernavodă din cauza debitelor scăzute ale Dunării. Există riscul opririi reactorului 2. Împreună, cele două asigură 20% din producția de energie a României.

Nivelul Dunării în zona Cernavodă scade cu aproximativ 2-3 centimetri pe zi, iar în condiţiile actuale centrala nucleară poate funcţiona la limită încă patru-cinci zile, a declarat sâmbătă directorul general adjunct de la „Apele Române”, Sorin Rîndaşu.

Declarațiile sale au fost întărite duminică și de secretarul de stat în Ministerul Energiei Cristian Bușoi, care a spus că, fără acţiunile care se pregătesc în aceste zile pe Dunăre, cel de-al doilea reactor de la Cernavodă mai poate funcţiona pentru încă aproximativ cinci zile.

Sâmbătă, nivelul Dunării în zona Cernavodă era de -209 cm (a scăzut cu 2 metri față de zero) și va ajunge în 8 august la -225 cm, au anunțat Apele Române.