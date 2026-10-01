„Operațiunea Killswitch”: Hacker din România, care conducea o grupare responsabilă de 1.000 de atacuri informatice la nivel mondial, arestat / Un alt hacker, reținut de DIICOT

Poliția spaniolă a anunțat joi că a arestat un adolescent de 16 ani, suspectat că este principalul coordonator al unui grup de hackeri numit KillSec, în cadrul unei anchete la nivel european privind aproximativ 1.000 de atacuri de tip ransomware comise în ultimii doi ani, informează Reuters.

Tânărul de 16 ani arestat în orașul Alicante este cetățean român, a precizat poliția spaniolă, într-un comunicat de presă.

El este suspectat că este „administratorul” grupării KillSec, a precizat o purtătoare de cuvânt a Europol, agenția de aplicare a legii din UE.

Poliția iberică a arestat alte două persoane în vârstă de aproximativ 20 de ani, una în Marea Britanie și cealaltă în România, a adăugat purtătoarea de cuvânt. Puerto Rico a depus o cerere de extrădare pentru bărbatul arestat în Marea Britanie, a mai precizat ea.

O a patra persoană, un programator care a împlinit 18 ani în august și care era, așadar, minor la momentul comiterii unora dintre infracțiuni, a fost, de asemenea, identificată, dar nu a fost arestată.

KillSec „a exploatat vulnerabilitățile software-ului și punctele de acces slab securizate, în special cele legate de stocarea în cloud”, pentru a copia informații sensibile, a transmis Europol, într-un comunicat.

KillSec a amenințat apoi organizațiile cu publicarea datelor lor dacă nu primeau bani. „Gruparea a obținut plăți substanțiale sub formă de răscumpărare”, menționează comunicatul.

Poliția a efectuat percheziții la opt locuințe din Spania, Grecia, România și Marea Britanie și a confiscat o serie de probe și bunuri.

Anunțul DIICOT

DIICOT a confirmat, joi, că a reținut un tânăr de 24 de ani, acuzat că face parte din gruparea de hackeri intitulată KillSec, în cadrul unei operațiuni internaționale care a reunit autorități judiciare din state europene și din SUA și care a vizat aproximativ 1.000 de atacuri informatice la nivel mondial.

Tânărul respectiv – cea de-a doua persoană din România despre care poliția din Spania a precizat că a fost arestată – este acuzat de constituirea unui grup infracțional organizat, acces ilegal la un sistem informatic, transfer neautorizat de date informatice, operațiuni ilegale cu dispozitive sau programe informatice și șantaj.

„Din probele administrate în cursul urmăririi penale până la acest moment a reieșit că, în luna octombrie 2023, inculpatul, împreună cu alți membri, a acționat într-un grup infracțional organizat, transfrontalier, denumit generic «KillSec» în scopul obținerii unor sume de bani din ‘furtul de date informatice’ și vânzarea lor către terți interesați. Aceștia au creat o infrastructură tehnică destinată accesării și transferului neautorizat de date și au configurat, succesiv, servere de comandă și control, găzduite de un furnizor global de cloud computing. Membrii grupului și-au creat alias-uri pentru a putea fi recunoscuți în mediul online infracțional, dar și pentru a-și ascunde identitatea reală și au utilizat pentru comunicare canale criptate”, a transmis DIICOT, într-un comunicat de presă.

Membrii grupării au identificat vulnerabilitățile sistemelor informatice ale potențialelor victime, au achiziționat credențiale de acces oferite spre vânzare pe Darknet, au accesat ilegal sisteme informatice, ca urmare a vulnerabilităților identificate sau folosind credențialele obținute, au exfiltrat date informatice din sistemele atacate, iar ulterior au contactat victimele sub amenințarea că, în situația în care nu achită o răscumpărare în criptomonedă, datele vor fi publicate online sau vândute altor grupări de criminalitate informatică.

Pentru a dovedi că dețin date din sistemele atacate, victimelor le erau transmise mostre din propriile date transferate neautorizat sau îndrumate să acceseze link-uri unde sunt publicate mostre de date.

Având în vedere aria de acțiune a grupării de criminalitate organizată, sub egida Eurojust, în decembrie 2025 s-a încheiat acordul privind constituirea unei echipe comune de anchetă între România și Belgia, la care s-au alăturat ulterior Grecia și Germania.

Procurorii DIICOT au pus în aplicare miercuri 4 mandate de percheziție domiciliară, în municipiul București și pe raza județului Vaslui, fiind găsite și ridicate dispozitive de stocare a datelor.

Simultan, activități similare au fost desfășurate pe teritoriile statelor semnatare ale acordului, Belgia, Germania și Grecia, dar și în Spania, Marea Britanie și Finlanda, acțiuni la care au participat și autorități din Statele Unite ale Americii.

Pe parcursul cercetărilor efectuate în mai multe țări și care au vizat KillSec, cu sprijinul Europol, s-a realizat reunirea informațiilor, iar Centrul European pentru Criminalitate Cibernetică a produs rapoarte despre activitățile grupului, a conectat investigatorii cu parteneri din sectorul privat și a oferit suport specializat pentru urmărirea criptomonedelor și examinarea probelor digitale, menționează DIICOT.

Operațiunea „KillSwitch”

Acțiunea a făcut parte din Operațiunea „KillSwitch”, o investigație internațională, care a reunit autorități judiciare din Germania, Belgia, Finlanda, Grecia, Spania, Elveția, Marea Britanie, Statele Unite ale Americii și România și a vizat aproximativ 1.000 de atacuri la nivel mondial, notează Agerpres.

Miercuri, instituțiile de aplicare a legii au preluat controlul asupra site-ului KillSec, fiind securizate cel puțin 110 terabytes de date împotriva accesului neautorizat suplimentar.

Joi, DIICOT a sesizat judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului București cu propunerea de arestare preventivă a inculpatului, pentru o perioadă de 30 de zile.

Adolescentul român, reținut în Alicante

Adolescentul de 16 ani cu cetățenie română, suspectat că era unul din liderii grupării KillSec, a fost reținut miercuri în Alicante, în cadrul operațiunii coordonate de Europol și Eurojust, la care a participat chiar și FBI, scrie presa spaniolă.

În cadrul acțiunii „KillSwitch”, anchetatorii din Spania au efectuat două percheziții în provincia Alicante și l-au arestat pe adolescent, în timp ce o femeie este de asemenea anchetată pentru presupusa ei legătură cu faptele.

În timpul perchezițiilor au fost confiscate echipamente informatice, telefoane mobile, portofele de active cripto, precum și instrumente și servicii legate de anonimizarea și criptarea informațiilor.

Ancheta autorităților spaniole a început la începutul anului 2025, după ce o entitate catalană a fost victima unui atac cibernetic pe care procurorii l-au atribuit grupării KillSec. Conform anchetei, atacatorii ar fi reușit să acceseze sistemele companiei, să sustragă informații sensibile și, ulterior, să încerce să o șantajeze amenințând că vor divulga datele obținute. Pagubele provocate de atac s-ar ridica la aproape un milion de euro.

În paralel, Garda Civilă din Spania a demarat o altă linie de anchetă în urma unei cereri de colaborare din partea filialei FBI din San Juan, Puerto Rico, menită să identifice persoanele legate de KillSec care s-ar putea afla în Spania.

Pe baza unei imagini corespunzătoare unuia dintre profilurile utilizate de grupare, anchetatorii Gărzii Civile au reușit să identifice unul dintre presupușii administratori ai acesteia.

Anchetatorii îl consideră pe adolescentul român reținut drept unul dintre principalii administratori ai grupării și studiază, de asemenea, posibila lui implicare în atacul suferit de compania catalană.

Potrivit anchetatorilor spanioli, din cele 1.000 de atacuri cibernetice efectuate de KillSec în întreaga lume, aproximativ 500 au avut succes și au afectat peste 280 de victime. Unele dintre acestea ar fi ajuns să plătească răscumpărări de până la 500.000 de euro în criptomonede pentru a evita publicarea informațiilor sustrase.

Conform anchetei, gruparea KillSec ar fi activă încă din aproximativ 2024. Metoda sa de acțiune ar fi constat în accesarea sistemelor informatice ale organizațiilor, profitând de vulnerabilități și de puncte de acces protejate insuficient.

Ancheta internațională încearcă acum să determine amploarea completă a activității atribuite grupării de hackeri, precum și implicarea concretă a fiecăruia dintre suspecți și destinația beneficiilor obținute prin intermediul atacurilor.

Hacker / Foto: Peerapong Boriboon / Dreamstime.com