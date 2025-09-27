„Operațiunea Storm-1516”. Cum e atacată Republica Moldova de o organizație fondată de Prigojin

Republica Moldova, ținta unei campanii de dezinformare rusești înainte de alegerile parlamentare. Foto: Hollyharryoz | Dreamstime.com

Începând din luna iunie și până acum, Republica Moldova a fost ținta unei operațiuni în care au fost folosite site-uri cu știri fabricare de AI, conturi anonime de pe rețelele de socializare și influenceri politici aliniați la interesele Rusiei, potrivit unui raport al rețelei anti-dezinformare Alliance4Europe, preluat de Ziarul de Gardă.

Storm-1516 este o operațiune de influență rusească care se concentrează pe diseminarea de știri false, adesea prin intermediul unor site-uri web fabricate și clone. Aceste știri sunt inițial răspândite de influenceri pro-ruși, conturi anonime de „știri” și conturi parodii/fani.

Obiectivul principal al Storm-1516 s-a dovedit în mod tradițional a fi discreditarea Ucrainei și subminarea sprijinului european și occidental pentru țară, vizând în același timp direct aceste țări și liderii lor, în special în perioadele electorale, potrivit raportului Alliance4Europe. Acest ONG, potrivit site-ului propriu, „operează o rețea pentru a identifica și a se apăra împotriva amenințărilor legate de dezinformare și pentru a permite o colaborare scalabilă cu cei care doresc să apere democrația europeană.”

Campania contra Republicii Moldova este strâns legată de organizația rusă „Fundația pentru Combaterea Nedreptății” (R-FBI), fondată în 2021 de oligarhul rus Evgheni Prigojin. Înainte de moartea sa, în august 2023, Prigojin a fost implicat în organizarea și finanțarea operațiunilor de influență în Rusia și în străinătate.

El a fondat o fermă de troli numită „Agenția de Cercetare a Internetului”, iar informațiile disponibile arată că unele dintre persoanele implicate în R-FBI au lucrat anterior pentru Agenția de Cercetare a Internetului. R-FBI se prezintă ca un ONG pentru drepturile omului, dar în practică lucrează pentru a genera „legitimitate pentru propaganda rusă și recrutează aliați dispuși”, potrivit cercetătorilor de la Universitatea Clemson.

O operațiune similară cu cea de acum a fost desfășurată la începutul acestui an și în Germania, unde în februarie au avut loc alegeri.

Operațiunea Storm-1516, atac la puterea din Moldova înainte de alegeri

„Cercetătorii au observat acum modele comportamentale compatibile cu faptul că Storm-1516 vizează alegerile parlamentare din R. Moldova”, scriu autorii raportului.

Analiza conținutului studiat arată că acesta se concentrează pe subminarea sprijinului pentru R. Moldova în rândul publicului occidental și atacă partidul de guvernământ, în special, pe președinta Maia Sandu.

„Se întâmplă printr-o serie de narațiuni false, cum ar fi (acuzații false de) corupție politică, represiune politică, corupție judiciară, pedofilie și discriminare bazată pe identitate. În mod crucial, unghiurile politice prezentate în conținut variază foarte mult de la perspectivele de atac de stânga la cele de dreapta, dar toate servesc la discreditarea dură a guvernului R. Moldova, a președintelui Sandu și a colectivului occidental în general”, mai afirmă raportul. Cum a fost amplificată dezinformarea

Conținutul Storm-1516 este amplificat printr-o serie de site-uri web neautentice, susținute de conținut bazat pe inteligență artificială generat în masă, care se prezintă drept legitim, și este distribuit de o rețea de influenceri și conturi cheie. Unele dintre aceste conturi sunt false, dându-se drept persoane fizice și jurnaliști reali, în timp ce unii amplificatori cheie sunt influenceri reali, pro-ruși.

Operațiunea se bazează pe un set de conturi de socializare care amplifică sistematic articolele Storm-1516 și R-FBI.

Unii sunt colaboratori ruși cunoscuți, în timp ce alții sunt conturi anonime care se prezintă drept site-uri de știri. Conturi de fani pentru figuri politice celebre, precum Ivanka Trump, au fost, de asemenea, folosite pentru a răspândi sistematic conținutul către milioane de urmăritori.

