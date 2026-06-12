Opoziția pro-rusă cere anularea alegerilor din Armenia, după victoria partidului pro-european al premierului Nikol Pașinian

Prim-ministrul armean Nikol Pașinian a ținut un discurs la sediul partidului său, după alegerile parlamentare, la Erevan, Armenia, luni, 8 iunie 2026. Sursă foto: Anthony Pizzoferrato / AP / Profimedia

O alianță a opoziției pro-ruse a depus vineri o cerere la Comisia Electorală Centrală din Armenia pentru anularea rezultatelor alegerilor parlamentare de duminica trecută, câștigate de partidul de guvernământ al prim-ministrului Nikol Pașinian, scrie Reuters.

Cererea a fost depusă de partidul „Armenia Puternică”, a declarat reporterilor de la Erevan Aram Vardevanian, membru al partidului, după ce grupurile de opoziție au susținut că au existat nereguli în procesul de votare.

„Armenia Puternică” a obținut 23,2% din voturi la scrutinul din 7 iunie, având o platformă pro-afaceri și promisiunea de a menține legăturile tradițional strânse ale Armeniei cu Rusia, de la care această țară din Caucazul de Sud își achiziționează o mare parte din energie.

Partidul „Contractul Civil” al lui prim-ministrului, care a consolidat legăturile cu țările occidentale de la venirea la putere în 2018, a obținut 49,8% din voturi, învingând partidele de opoziție, în majoritate pro-ruse.

Comisia Electorală Centrală urmează să publice rezultatele finale duminică. Joi, Comisia a invalidat rezultatele de la două secții de votare, invocând o concentrare de personal militar la secțiile de votare după închiderea urnelor, potrivit relatărilor mass-media armene.

Acest lucru a redus ponderea voturilor pentru un alt partid de opoziție, „Armenia Prosperă”, care a ajuns sub pragul de 4% necesar pentru a intra în parlament, a declarat liderul partidului.

Grupurile de opoziție s-au plâns de o serie de arestări înainte de vot, care i-au vizat pe candidații lor la parlament și pe susținătorii acestora.

Un grup de observatori electorali internaționali, deși a luat act de acuzațiile de cumpărare de voturi și de alte încălcări electorale, a declarat că procesul electoral s-a desfășurat fără probleme în majoritatea secțiilor de votare.