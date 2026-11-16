Opt medalii pentru brânzeturile românești la „Mondialul de brânză”. Cei cinci producători care s-au impus în fața produselor din zeci de țări

Brânza de oaie maturată cel puțin un an la Horezu a câștigat al treilea aur consecutiv la World Cheese Awards, campionatul mondial de brânzeuri. Pe lângă brânza de Horezu, ferma didactică din Gheorgheni a obținut trei medalii de argint. Trei producători din Ghimeș-Făget, Ozunca-Băi și Arcuș au adus celelalte trei medalii României.

Cinci producători români au obținut o medalie de aur, patru de argint și trei de bronz, față de cinci distincții la Berna, în 2025, anunță, într-un comunicat, Economie Rurală, o platformă care promovează produse românești și care a reprezentat participanții din România.

Pe 12 noiembrie, la Córdoba, în Spania, cei 270 de jurați din 51 de țări au evaluat în orb un număr record de 5.330 de brânzeturi înscrise din 45 de țări, potrivit organizatorului Guild of Fine Food.

Cine sunt producătorii români premiați la World Cheese Awards 2026

1. Brânza de Horezu (Five Continent)

În fabrica din Horezu, județul Vâlcea, echipa coordonată de Laura Ion face o brânză maturată de oaie cu pastă tare, inspirată de stilul spaniol Manchego. Sortimentul maturat minimum 12 luni a obținut aur la Córdoba.

Brânza fermentată Horezu. Foto: Five Continent

Brânza de Horezu este și cea mai premiată brânză românească la nivel internațional, având 12 medalii internaționale.

„Înscriem brânza la concursuri și pentru că ne dorim să avem confirmarea că păstrăm calitatea de la an la an. Este o dorință a noastră, în primul rând, să primim feedback de la jurații internaționali. Este o brânză care a pus Horezu pe harta gastronomică a lumii” a spus Laura Ion, managera fabricii Five Continent SRL, potrivit comunicatului transmis de Economie Rurală.

2. Asociația Dezvoltare Comunitară Rurală Gheorgheni

La ferma didactică din Gheorgheni, județul Harghita, echipa face brânzeturi din laptele propriilor vaci și organizează cursuri practice pentru fermieri, inclusiv de prelucrare a laptelui.

Potrivit asociației, în peste trei decenii, mai mult de 6.000 de cursanți au participat la programul său de formare, care include stagii în Germania și Elveția.

La Córdoba, echipa a câștigat trei medalii de argint, pentru cele două variante de Gyergyói sajt, maturate șase luni, respectiv 12 luni, și pentru Pricske sajt, maturată 12 luni.

3. Gyimesi Gyógysajt

Sárig Attila, fost alpinist utilitar, s-a întors în comuna natală Ghimeș-Făget, județul Bacău, unde face brânzeturi din laptele crud al vacilor din gospodărie. A învățat meseria și la ferma didactică din Gheorgheni.

După bronzul obținut în 2024, a câștigat la Córdoba argint pentru Sárig Cheese și bronz pentru Orodik, maturată șase luni.

4. Uzonka

Flora, brânza care a adus o medalie de bronz României la „Mondialul de brânză” Foto: Uzonka

Emilia și Jakab Bodor fac brânzeturi din laptele propriei ferme ecologice din Ozunca-Băi, județul Covasna. Le maturează într-o pivniță de piatră veche de aproape 90 de ani.

Flora, o brânză de vacă cu pastă suplă și note lactice, a adus fermei medalia de bronz la Córdoba.

5. Arkäse

Portofoliul Arkäse. Foto: Arkäse

La Arcuș, în județul Covasna, familia Rétyi își face brânzeturile în curtea fermei. Laptele parcurge aproximativ 200 de metri de la tancul de răcire până la fabrică. Gama include Arkenzeller, interpretarea familiei după un stil elvețian, și Trappista, a cărei variantă maturată șase luni a primit bronz la Córdoba.

Distribuția medaliilor pe țări

În catalogul Guild of Fine Food, Spania, țara-gazdă, figurează cu 818 brânzeturi premiate. Dintre acestea, 37 sunt Super Gold, 115 de aur, 284 de argint și 382 de bronz.

Italia a obținut 387 de medalii, iar Elveția, 290 de medalii. Brânzeturile din Țările de Jos au obținut 110 medalii, Austria a obținut 84, iar Franța, 77 de medalii.

Finala de la Córdoba și campionul mondial

Potrivit organizatorului, 108 brânzeturi au fost selectate pentru distincția Super Gold, iar 14 au ajuns în finală.

Comté AOP Fort des Rousses, maturat 24 de luni și comercializat sub marca Juraflore, de la Fromageries Arnaud, a câștigat după departajarea de Ossau-Iraty și Le Gruyère, cu care împărțise scorul de 81 de puncte.

Italia și Elveția au avut câte patru brânzeturi în finală, Spania, trei, Franța, două, iar Portugalia, una.