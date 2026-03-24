Ora de vară 2026. Cum circulă trenurile în noaptea de 28 spre 29 martie

Activitatea de transport feroviar trece la ora oficială de vară, începând cu 29 martie 2026, ora 03:00 devenind ora 04:00, anunță marți CFR Călători.

„Trecerea la ora de vară nu modifică mersul trenurilor în vigoare, circulaţia se va efectua conform orarului prevăzut în mersul trenurilor”, a transmis CFR Călători.

Astfel, trenurile operate de CFR Călători vor circula după ora actuală (de iarnă) până în noaptea de 28/29 martie la ora 03:00, care va deveni ora 04:00. După ora 04:00, trenurile vor pleca la orele din mersul de tren în vigoare, respectând ora oficială de vară.

Trenurile operate de CFR Călători aflate în circulație după ora 03:00, care devine ora 04:00, își vor continua mersul până la stația de destinație, iar în cazul în care orele de plecare ale acestor trenuri se suprapun cu orele normale de plecare în intervalul orar 04:00 – 05:00, trenurile vor pleca în ordinea rangului.

„Având în vedere că şi în ţările vecine trecerea la ora de vară se face în aceeaşi zi de duminică, 29 martie 2026, între staţiile de frontieră cu țările vecine, trenurile vor circula după graficele din mersul de tren în vigoare”, precizează CFR Călători.