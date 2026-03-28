Ora de vară 2026. La noapte se dau ceasurile înainte

România trece la ora de vară în acest weekend, în noaptea de 28 spre 29 martie 2026, când ceasurile sunt date înainte cu o oră. Ora 03:00 devine ora 04:00, astfel că ziua de duminică va avea doar 23 de ore.

Ora se schimbă de două ori pe an în România: în martie și octombrie. Trecerea la ora de vară are loc în ultimul weekend din martie.

Astfel, la noapte, ceasurile vor fi date înainte cu o oră, iar ora 03:00 devine ora 04:00. Teoretic, dormim o oră mai puțin.

Serile vor fi mai lungi și mai luminoase, deoarece lumina naturală va dura mai mult în a doua parte a zilei. În schimb, diminețile vor fi pentru o perioadă mai întunecate.

Odată cu această modificare, România trece de la ora standard a Europei de Est (EET) la ora de vară a aceluiași fus orar (EEST).

În prezent ora de vară nu este folosită în țările de la Ecuator și de la tropicul Capricornului. De asemenea, două țări importante, Japonia și China, nu folosesc ora de vară.

Avertismentul medicilor

Trecerea la ora de vară poate afecta semnificativ organismul uman, prin modificări hormonale cu impact asupra calității somnului și a ritmului circadian, a declarat președintele Colegiului Dieteticienilor Iași, Adina Rusu, pentru Agerpres.

Potrivit acesteia, adaptarea la noile schimbări poate dura de la câteva zile la una-două săptămâni, timp în care ne putem confrunta cu deficit de atenție, scăderea puterii de concentrare, afectarea capacității de adaptare la stres, tulburări de dispoziție sau oboseală.

„Nu lipsesc nici modificările apetitului sau ale comportamentului alimentar, care pot fi resimțite mult mai puternic în perioada de post, dacă alimentația nu este echilibrată și mesele nu sunt alcătuite corect din punct de vedere nutrițional”, a explicat dieteticianul.

Conform sursei citate, principalul mecanism afectat este ritmul circadian sau „ceasul biologic” al organismului, dereglat de modificarea expunerii la lumină.

Astfel, subliniază Adina Rusu, secreția de melatonină, hormonul responsabil de somn, este perturbată, ceea ce face mai dificilă adormirea, mai ales în cazul persoanelor care au, în mod normal, un program de somn mai târziu.

„Modificarea secreției de melatonină, ca urmare a expunerii diferite la lumină, poate face mai dificilă adormirea, neplăcere mult mai frecventă în cazul persoanelor cu cronotip de seară, adică tocmai cele care deja, în mod natural, adormeau și se trezeau mai târziu. În plus, trecerea la ora de vară poate afecta atât secreția de cortizol, scăzându-ne capacitatea de adaptare la stres, cât și hormonii tiroidieni, cu impact asupra nivelului de energie și a reglării metabolice, în ansamblu”, afirmă Adina Rusu.

Însă trecerea la ora de vară influențează și apetitul, crescând senzația de foame și preferința pentru alimente bogate în zahăr și grăsimi.

Pe fondul oboselii, autocontrolul scade, iar mesele tind să fie luate mai târziu, uneori chiar noaptea.