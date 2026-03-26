Ora de vară dă peste cap somnul copiilor. Adaptarea poate dura până la 7 zile

Una dintre cele mai eficiente metode este ajustarea treptată a programului, chiar cu câteva zile înainte de schimbare, mutând ora de culcare și de trezire cu 10-15 minute mai devreme.

Trecerea la ora de vară e suportată ușor de adulți: dau ceasul înainte, pierd o oră de somn, fac o cafea mai mare și se adaptează din mers. Pentru copii însă, lucrurile nu sunt atât de simple, iar când se mută brusc programul cu o oră, corpul lor are nevoie de timp ca să se adapteze. În 2026, România trece la ora de vară în noaptea de 28 spre 29 martie, când ora 03:00 devine 04:00, ceea ce înseamnă că, practic, copilul pierde o oră de somn într-o singură noapte, fără ca organismul lui să fie pregătit pentru această schimbare bruscă.

Dacă te uiți atent la comportamentul lui în zilele de după schimbarea orei, vei observa că nu este vorba doar despre o ușoară oboseală, ci despre o dereglare temporară a întregului ritm zilnic, care se reflectă în modul în care adoarme, în felul în care se trezește, dar și în capacitatea lui de a se concentra sau de a-și regla emoțiile. Asta înseamnă că, pentru câteva zile, copilul va funcționa, practic, ca și cum ar fi într-un alt fus orar.

Ce înseamnă, concret, că „pierdem o oră de somn”

Când se face trecerea la ora de vară, nu este vorba doar despre faptul că ne culcăm mai târziu, ci despre o schimbare reală în percepția corpului asupra timpului, pentru că ora de culcare vine mai devreme decât este pregătit organismul să adoarmă.

Dacă, de exemplu, copilul adormea în mod obișnuit la ora 21:00, în primele zile după schimbare el va simți acea oră ca fiind, de fapt, 20:00 din punct de vedere biologic, ceea ce explică de ce începe să se foiască, să spună că nu îi este somn sau să întârzie momentul adormirii.

