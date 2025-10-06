Orașul strategic din Donețk asediat de luni de zile de armata rusă se clatină. Grupurile de sabotaj au pătruns în interior, lupte „pe teren și în aer”

Soldați ai Gărzii Naționale Ucrainene din brigada a 3-a „Spartan”, în apropiere de linia frontului, în direcția orașului Pokrovsk, Donețk, Ucraina, pe 8 august 2025. FOTO: Evgeniy Maloletka / AP / Profimedia

Grupurile de sabotaj rusești operează deja în orașul Pokrovsk din estul Ucrainei, unde forțele celor două părți s-au ciocnit, a anunțat luni comandantul unei unități ucrainene de drone, potrivit Reuters.

Dmitro Lavro, comandant adjunct al Brigăzii 25 Aeropurtate din Ucraina, afirmă că luptele se desfășoară „pe teren și în aer” pentru controlul orașului, Pokrovsk fiind pe frontul de est un nod logistic strategic pentru forțele Kievului.

„Inamicul pune presiune asupra noastră și noi facem tot posibilul să-l respingem”, a spus el. „În acest moment, suntem egali ca forțe”, a precizat Lavro.

Armata rusă asediază Pokrovsk, din regiunea Donețk, de mai multe luni, în timp ce înregistrează câștiguri incrementale în estul și sudul Ucrainei.

Hărțile provenite din surse deschise care arată pozițiile militare ale rușilor indică faptul că orașul este înconjurat treptat, într-o mișcare de clește.

Lavro a adăugat că proporția dronelor și munițiilor fabricate în Ucraina a crescut din 2023 încoace, ca urmare a eforturilor Kievului de a-și extinde și mai mult industria de apărare internă aflată în plină expansiune.

În urmă cu o lună de zile, Corpul 7 de Intervenție Rapidă al Forțelor Aeropurtate din Ucraina anunța că trupele Moscovei din apropierea orașului Pokrovsk încearcă să-și asigure noi poziții și să extindă granițele „zonei gri”.

Oficialii militari ucraineni spuneau, la acel moment, că armata rusă a desfășurat recent pușcași marini experimentați în zona Pokrovsk. De altfel, în ultimele săptămâni, forțele ruse și-au schimbat tactica, trimițând grupuri mici să se infiltreze adânc în oraș, evitând în același timp ciocnirile directe cu trupele ucrainene.

Corpul 7 de Intervenție Rapidă al Forțelor Aeropurtate precizase că obiectivul principal al trupelor ruse în Pokrovsk este să se apropie de pozițiile ucrainene de drone și mortiere, să disperseze forțele de apărare și să consolideze noi poziții, extinzând în același timp „zona gri”.

Pe flancuri, trupele ruse intensificaseră deja atacurile folosind vehicule blindate și motorizate, în încercarea de a întrerupe rutele de aprovizionare și de a încercui zona Pokrovsk.

Potrivit oficialilor ucraineni, aproape toate locuințele din Pokrovsk au fost avariate până în luna august. În ciuda presiunii, forțele ucrainene mențineau controlul deplin asupra pozițiilor defensive, a mai susținut armata Kievului.

Forțele aeropurtate ucrainene anunțaseră, de asemenea, că Rusia intenționează să concentreze trupe și echipamente în Donețk pentru ceea ce numește un „avans decisiv”, cu scopul de a cuceri zona din jurul a trei orașe strategice: Pokrovsk-Kramatorsk-Sloviansk.

În ultimele luni, armata rusă a intensificat ofensivele terestre în estul Ucrainei, unele dintre cele mai intense lupte concentrându-se în zona Pokrovsk.