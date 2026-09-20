Ordin de începere a lucrărilor la „cel mai vechi monument medieval” din Capitală. „În dar de Ziua Bucureștiului, venim cu o super veste”

Primăria Municipiului București (PMB) a anunțat, duminică, că a fost dat ordinul de începere a lucrărilor la Curtea Veche, care vor costa două milioane de lei și vor dura trei luni.

Anunțul vine în contextul în care astăzi s-au împlinit 567 de ani de la prima atestare documentară a Bucureștiului.

„În dar de Ziua Bucureștiului, venim cu o super veste: Am dat ordinul de începere a lucrărilor la Curtea Veche, prima curte domnească a orașului și cel mai vechi monument medieval al Bucureștiului”, au scris reprezentanții PMB, duminică seară, într-o postare pe Facebook.

Instituția a descris intervenția drept „esențială” pentru un loc care „ani de șir a zăcut în paragină”.

„Ani în șir a zăcut în paragină și a ajuns într-o stare avansată de degradare – are infiltrații, plouă înăuntru, e plin de buruieni. Intervenția este esențială pentru stoparea degradării structurale și protejarea zidăriilor istorice împotriva intemperiilor”, a mai declarat PMB.

Ce lucrări vor fi făcute

Primăria Capitalei a precizat nu va fi făcută o restaurare, ci vor fi executate lucrări de punere în siguranță și conservare.

Mai exact, potrivit PMB, vor fi refăcute și reparate acoperișurile, va fi asigurată protecția zidurilor, a bolților și a suprafețelor expuse factorilor de mediu și va construit un acoperiș provizoriu, pentru a permite continuarea investigațiilor arhelogice.

„Lucrările costă două milioane de lei și vor dura trei luni. După punerea în siguranță, restaurăm emblema Capitalei”, a conchis primăria.