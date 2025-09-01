Ordin de protecţie împotriva lui Marian Vanghelie. Fosta sa parteneră de viață, Oana Mizil, a denunțat că acesta a ameninţat-o cu acte de violenţă

Polițiștii din Voluntari au fost sesizați, duminică, la 112 de către o femeie că a fost ameninţată de fostul concubin cu acte de violenţă. În urma verificărilor, pe numele bărbatului a fost emis un ordin de protecție. Potrivit unor surse judiciare, citate de News.ro și Agerpres, este vorba despre Oana Mizil, care l-a reclamat pe fostul partener Marian Vanghelie.

Inspectoratul de Poliţie Judeţean Ilfov a transmis, luni, că pe 31 august, în jurul orei 15:19, au fost sesizați prin numărul de urgență de către o femeie, cu privire faptul că, în cursul aceleiaşi zile, în timp ce se afla la locuinţa sa din oraşul Voluntari, a fost ameninţată de fostul concubin cu acte de violenţă.

În urma verificărilor făcute de polițiștii care s-au deplasat la fața locului, „a reieşit că există risc iminent, fapt pentru care împotriva bărbatului în vârstă de 57 de ani a fost emis ordin de protecţie provizoriu”, preciează sursa citată.

Cercetările în acest caz sunt continuate de poliţişti, în cadrul unui dosar penal deschis pentru ameninţare, sub supravegherea unui procuror de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Buftea.

Femeia care a chemat Poliția este, potrivit unor surse judiciare citate de News.ro și Agerpres, Oana Mizil, fosta parteneră a lui Marian Vanghelie. Iar fostul primar al Sectorului 5 este bărbatul pe numele căruia a fost emis un ordin de protecție.

În iulie 2021, fostul deputat PSD Oana Mizil a ajuns la spital. Ea a spus că a fost agresată de către Marian Vanghelie, partenerul său de atunci. El a fost acuzat de violență domestică, iar polițiștii au emis un ordin de restricție de cinci zile împotriva sa.

Vanghelie, zece ani de procese și 10 judecători

Anul acesta fostul primar al Sectorului 5 a scăpat de condamnarea de 11 ani și 8 luni de închisoare primită la instanța de fond, în dosarul în care era acuzat de luare de mită, abuz în serviciu și spălare de bani, după ce Curtea de Apel București a dispus achitarea sau încetarea procesului penal ca urmare a prescrierii faptelor.

Marian Vanghelie a fost trimis în judecată în iulie 2015 de către DNA, sub acuzația că a primit mită de 30 de milioane de euro, iar procesul a durat aproape zece ani, perioadă în care în dosar s-au perindat zece judecători.

Vanghelie a beneficiat de decizia Curții Constituționale din mai 2022 privind prescrierea faptelor, dar și de hotărârile instanței supreme, care a stabilit mai întâi că decizia CCR se aplică retroactiv până în anul 2014, după care a dispus că, în cazul faptelor de corupție, termenul de prescripție curge nu de la data primirii mitei, ci de la data pretinderii acesteia.