Orientul Mijlociu „n-are nevoie de un jandarm” american, spune preşedintele Iranului

Orientul Mijlociu „nu are nevoie de un jandarm”, a declarat sâmbătă preşedintele iranian Masoud Pezeshkian, referindu-se la Statele Unite, cu care Iranul se află în război, în special pentru controlul asupra strategicei strâmtori Ormuz, scrie AFP.

„Nu avem nevoie de un jandarm al regiunii integritatea teritorială şi securitatea regiunii pot fi garantate doar de actorii săi cheie şi de ţările care o compun”, a afirmat Masoud Pezeshkian în timpul unei întâlniri în India cu premierul malaezian Anwar Ibrahim, în marja summitului BRICS.

Iranul a fost atacat pe 28 februarie de către Statele Unite și Israel. Ca represalii, țara a blocat strâmtoarea Ormuz, prin care tranzitau înainte de război aproximativ 20% din petrolul mondial și din gazul natural lichefiat.

Controlul acestei rute maritime strategice pentru comerțul mondial, a cărei traversare era liberă și se desfășura fără probleme înainte de începerea conflictului, a devenit de atunci unul dintre principalele puncte de conflict.

Iranul impune acum navelor să obțină o autorizație din partea sa și are în vedere un mecanism pentru a percepe taxe de serviciu.

Navele care nu se conformează sunt vizate în mod regulat de lovituri iraniene, în timp ce Statele Unite bombardează sporadic coastele iraniene.

„În ciuda tuturor nedreptăţilor pe care le-a îndurat poporul nostru, nu urmărim nici războiul, nici continuarea acestuia. Pacea rămâne prioritatea noastră”, a insistat Massoud Pezeshkian, conform declaraţiilor difuzate de preşedinţia iraniană.

La şase luni de la începerea ostilităţilor, blocada Strâmtorii Ormuz continuă să ducă la creşterea preţului la petrol. Săptămâna aceasta, de exemplu, a urcat din nou peste pragul simbolic de 100 de dolari pe baril.