Orizontul de timp pentru soluționarea crizei indicat de Grindeanu. Liderul PSD se declară „revoltat” de „o sectă” politică

Liderul PSD, Sorin Grindeanu, a declarat că speră că „în următoarele săptămâni” se va creiona o majoritate în Parlament pentru învestirea unui nou Guvern, dar a continuat să acuze PNL, USR și AUR că blochează găsirea unei soluții.

Președintele PSD a declarat, joi, la Antena 3, că face „tot efortul posibil” pentru crearea unei majorități.

„Fac tot efortul posibil să avem această majoritate. În acest moment, PSD nu strânge 233 de voturi pentru o majoritate în Parlament, dar nici ceilalți nu o fac. Noi suntem cei mai aproape în a face acest lucru. Am speranța că în următoarele săptămâni vom putea să avem această majoritate, astfel încât să avem un guvern stabil, așa cum își doresc românii, și să nu mai trăim cu un prim-ministru care ne spune la fiecare cinci minute că vrea să plece, dar nu pleacă”, a adăugat Sorin Grindeanu.

Întrebat dacă se poate trage concluzia că suntem într-un „blocaj total”, liderul social-democrat nu a fost de acord cu această apreciere.

„N-aș spune. Concluzia este că sunt unii care vor să deblocheze, președinte, PSD, UDMR, aș înscrie aici, grupul minorităților, alți parlamentari, care nu fac parte în acest moment din aceste grupuri, dar care votează un guvern fiindcă sunt responsabili și își doresc să existe un guvern cu puteri depline, și sunt alții care blochează, PNL, USR și AUR”, a continuat Grindeanu.

Grindeanu reclamă un „concurs în înjurături la adresa PSD”

Social-democratul a afirmat ironic că observă „un fel de concurență în această bulă #Rezist, anti-PSD, cine este mai virulent în a ataca PSD”.

„Ca să țină acea bulă captivă ori la USR, ori la PNL de rit nou, Bolojan, și atunci e acest concurs în înjurături la adresa PSD ca să își păstreze această bulă de acest tip și care îi face și pe PNL, și pe USR să ia decizii de acest tip”, spune Grindeanu.

El susține că lui Ilie Bolojan, pe care l-a numit ironic „conducătorul iubit”, i se fac „ode” chiar dacă „a dus România în cap din punct de vedere economic”.

„Și văd, și n-am cum să nu mă revolt când văd că această sectă, fiindcă efectiv este o sectă, continuă să aplaude politicile economice proaste ale lui Ilie Bolojan, dintr-un singur motiv, de a fi împotriva PSD. Probabil că mai există și un al doilea motiv, de ordin mai lumesc, așa”, a adăugat președintele PSD.

Sorin Grindeanu a spus că din actuala „bătălie politică” pare să aibă de câștigat doar AUR.

„E o bătălie politică, care în acest moment pare că are un singur câștigător, și anume forțele, să spunem, suveraniste, populiste, extremiste, de tip AUR (…). Cine face acest lucru și continuă să perpeteze această stare sunt cei de la PNL și USR, fiindcă nu doresc să se găsească o soluție”, a mai declarat el.