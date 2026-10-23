Oțel recuperat după scufundarea Titanicului, într-un ceas celebru, în licitație la Artmark

Un ceas care încorporează oțel recuperat de pe epava Titanicului și o sticlă de vin roșu din Burgundia – unul dintre cele mai prestigioase și căutate vinuri din lume, produs în cantități foarte mici – sunt vedetele licitației „A Matter of Time & Taste” – Licitația de Ceasuri de Colecție și Băuturi Rare de la Artmark. Programat în data de 27 octombrie, de la 18:00, evenimentul le oferă pasionaților de orologerie ocazia de a-și completa colecțiile cu piese de prestigiu, la prețuri de pornire atractive în raport cu prețurile de listă ale modelelor.

Romain Jerome Titanic DNA, cu un preț de pornire de 12.000 de Euro, este un ceas care aduce la încheietură o legătură materială cu istoria celebrului pachebot scufundat în primăvara lui 1912. Aurul de 18K se întâlnește cu oțelul recuperat de pe epavă, combinat, potrivit producătorului, cu metal furnizat de Harland & Wolff, șantierul unde a fost construit celebrul vas. Interesul pentru colecționari este susținut și de designul industrial: cadranul de tip skeleton, fără cifre sau marcaje pentru ore, lasă la vedere mecanismul în mișcare. Asocierea dintre aur, oțelul istoric și aspectul neobișnuit îi conferă o identitate aparte. Creațiile neconvenționale ale acestei mărci au atras mereu și personalități internaționale din showbiz, precum muzicianul Elton John și regretatul designer Karl Lagerfeld.

Un alt ceas impresionant din aceeași licitație este și Hublot Big Bang King Power Unico GMT. Într-o carcasă de 48 mm, din aur roz de 18K și ceramică, acest model se remarcă prin patru discuri rotative care permit citirea orei în mai multe fusuri și, de asemenea, un cadran de tip skeleton, care transformă mecanismul într-un spectacol vizibil. Spectaculos este și prețul de pornire, doar 18.000 de Euro, față de cel de listă, de 35.000 de Euro.

Selecția include și două Rolex Day-Date, unul din anii ’90, altul contemporan. Modelul, lansat, în 1956, ca prim ceas-cronometru de mână, automatic și etanș, care afișa data și ziua săptămânii scrisă integral în două ferestre ale cadranului, este realizat exclusiv din metale prețioase și supranumit „ceasul președinților SUA”, fiind purtat de lideri americani precum Lyndon B. Johnson, succesorul lui John F. Kennedy la Casa Albă – care e și menționat de brand în istoria oficială a modelului, deoarece l-a purtat chiar la începutul mandatului, în 1963.

Așadar, în data de 27 octombrie, de la ora 18:00, la Palatul Cesianu-Racoviță timpul devine o chestiune de gust, într-un eveniment dedicat mecanismelor spectaculoase și obiectelor cu povești neobișnuite. Dar evenimentul cuprinde, de asemenea, și unele dintre cele mai speciale băuturi, așa cum este și un vin roșu din Burgundia, Romanée-Conti Grand Cru, din 1995, care are un preț de pornire de 16.000 de Euro. Provine dintr-o vie de numai 1,81 hectare, o suprafață restrânsă, care limitează producția și face ca puținele sticle disponibile să fie disputate de colecționari din întreaga lume. Alături se află prestigiosul vin de Bordeaux Petrus, Pomerol din 1985, de la 2.500 de Euro – care „poartă” cu sine peste patru decenii de istorie, și o selecție deosebită de șampanii, așa cum sunt Dom Pérignon ori Bollinger – șampania oficială a lui James Bond, al cărei parteneriat cu seria cinematografică a început în 1979.

Toate acestea sunt însoțite și de accesorii bărbătești, precum un stilou Cartier Pasha de la 1990, cu peniță din aur și rubin în capac – de la 700 de Euro, și pot fi admirate gratuit, înaintea licitației, la Palatul Cesianu-Racoviță, zilnic (de luni până duminică), între orele 10:00 și 20:00. Iar ofertele de licitație pot fi deja depuse, ca pentru fiecare eveniment Artmark. Este necesară doar întocmirea unui cont de colecționar, aici, proces care este, de asemenea, gratuit.

„A Matter of Time & Taste” – Licitația de Ceasuri de Colecție și Băuturi Rare de la Artmark, o chestiune de timp și de gust, până la ultimul detaliu. Timpul se măsoară, gustul se cultivă. Un eveniment dedicat mecanismelor spectaculoase și obiectelor cu povești impresionante!

Articol susţinut de A10 by Artmark