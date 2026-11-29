Rui Duarte, antrenorul echipei Oțelul Galați, s-a declarat mulțumit de succesul obținut pe teren propriu în fața formației UTA Arad, scor 1-0, în etapa a 17-a din SuperLigă.

Golul victoriei a fost marcat de Paul Iacob în minutul 17. A fost prima victorie a gălățenilor în campionat după o pauză ce data din luna august, în care echipa a înregistrat șase înfrângeri și patru remize.

„Avem un grup unit, băieții muncesc mult, își doresc mai mult. Am meritat această victorie și ne aduce mai multă încredere. Când nu câștigi mai multe meciuri la rând, e normal să fie o stare mai proastă. Nu e ușor. Suntem un grup bun, ne luptăm, ne dorim mai mult.

Mă bucur pentru ei și pentru oamenii care iubesc clubul și lucrează. Clubul are ceva special. Trebuie să ne odihnim, să ne bucurăm de această victorie. Nu putem uita prin ce am trecut, a fost o perioadă lungă în care nu am simțit gustul victoriei. Trebuie să ne pregătim, să muncim mult.

Acum e timpul să ne bucurăm, să stăm cu familiile și apoi începem munca. Sunt focusat doar pe meci, pe băieți. Știm ce avem de făcut, ne dorim mai mult și am demonstrat asta”, a spus Duarte, potrivit digisport.ro.

După această rundă, Oțelul Galați ocupă locul 14, cu 16 puncte, în timp ce UTA Arad se află pe poziția a 12-a, cu 18 puncte.

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