Otita externă, durerea care nu trebuie ignoratã

Otita externă, cunoscută popular ca „urechea înotătorului”este una dintre cele mai frecvente afecțiuni ORL și reprezintã o inflamație sau infecție a conductului auditiv extern.

La nivel european, studiile epidemiologice arată că aproximativ 10% dintre persoane dezvoltă otită externă cel puțin o dată în viață, iar incidența crește semnificativ în sezonul cald și în rândul persoanelor care practică frecvent sporturile acvatice. Copiii și adolescenții care petrec mult timp în piscine sau la mare sunt printre cele mai afectate categorii, cu o incidență crescută în grupa de vârstă 7–14 ani.

Cauze și factorii de risc

Umiditatea excesivă din conductul auditiv favorizează dezvoltarea bacteriilor și fungilor. Din acest motiv, boala este frecvent asociată cu înotul în piscine sau mare.

Otita externă apare atunci când mecanismele naturale de protecție ale urechii sunt afectate. Cerumenul are un rol important în menținerea unui mediu protector în interiorul conductului auditiv, însă folosirea excesivă a bețișoarelor de urechi sau introducerea altor obiecte poate provoca microleziuni și poate elimina această protecție naturală. Purtarea frecventă a căștilor intraauriculare, transpirația excesivă și umiditatea crescută contribuie, de asemenea, la apariția infecției.

Printre cei mai importanți factori de risc se numără înotul frecvent, diabetul, afecțiunile dermatologice precum acneea, dermatita seboreica, psoriazisul si eczema, precum și scăderea imunității.

Simptomele otitei externe

Simptomele debutează, de regulă, cu mâncărime și senzație de disconfort în ureche. Ulterior apare durerea, care se accentuează la atingerea pavilionului auricular sau în timpul mestecatului. Pe măsură ce inflamația evoluează, pot apărea secreții auriculare, roșeață, senzația de ureche înfundată și diminuarea temporară a auzului.

În formele mai severe, durerea poate iradia spre maxilar sau gât și poate fi însoțită de febră și ganglioni inflamați.

Când trebuie mers la medic?

Consultul ORL este recomandat imediat ce apar durerea persistentă, secrețiile auriculare sau scăderea auzului. Deși este considerată o afecțiune comună, otita externă nu trebuie ignorată. Netratată corespunzător, infecția poate deveni recurentă și poate afecta semnificativ calitatea vieții.

Diagnosticată și tratată la timp, otita externă se vindecă de regulă rapid și fără complicații, iar măsurile simple de prevenție pot reduce considerabil riscul reapariției acestei afecțiuni frecvente în sezonul cald.

Cum prevenim otita externã?

Este important să mențineți urechea cât mai uscată după înot sau baie, folosind un prosop curat și înclinând capul pe fiecare parte pentru a permite apei să se scurgă din canalul auditiv.

Pentru persoanele care înoată frecvent, este recomandată protejarea urechilor cu o cască de înot sau cu dopuri speciale pentru înot, astfel încât contactul prelungit cu apa să fie redus.

De asemenea, trebuie evitată introducerea obiectelor în ureche, precum bețișoarele de urechi sau alte instrumente de curățare. Acestea pot irita pielea delicată a canalului auditiv și pot îndepărta cerumenul, care are un rol natural de protecție împotriva infecțiilor.

