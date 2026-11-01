Ovidiu Burcă, după Oțelul – Sepsi 1-1: „Nu suntem o echipă extrem de iubită. Suntem civilizați, nu facem scandal”

Sepsi Sfântu Gheorghe a remizat cu Oțelul, scor 1-1, după ce echipa gălățeană a egalat în minutul 90+4, dintr-un penalty. În urma acestui rezultat, formația lui Ovidiu Burcă a ajuns la cinci meciuri consecutive fără victorie în SuperLiga.

La finalul partidei, antrenorul covăsnenilor s-a declarat nemulțumit de rezultat și a recunoscut că echipa a resimțit presiunea ultimelor rezultate.

„Aveam nevoie astăzi de victorie. Am avut o primă repriză în care am fost temători și s-a văzut că ne-a apăsat rezultatul ultimului meci. Este un teren unde echipele câștigă greu și unde este un antrenor care, din păcate, nu a obținut rezultate, dar să știți că are idei bune. Dacă m-ai fi întrebat înainte de meci, nu cred că aș fi fost supărat cu acest rezultat”, a spus Burcă, potrivit digisport.ro.

Ovidiu Burcă, despre penalty-ul din prelungiri

Tehnicianul a evitat să comenteze pe larg decizia arbitrului, dar și-a amintit de un episod asemănător dintr-un meci cu FC Voluntari.

„Amărăciunea mea, atunci când îl văd pe acest arbitru, mă duce cu gândul la un meci cu Voluntari, când aveam 1-0, au primit penalty și ne-au egalat. Nu vreau să analizez foarte mult. Nu trebuia să le oferim atâtea oportunități. Singurele probleme au apărut la fazele fixe. Avem VAR, s-a analizat, asta este. Încerc să mă concentrez pe ceea ce avem de făcut și nu pe arbitraj. Am încercat să le spun băieților că poate reușea David să apere”.

Burcă a vorbit și despre schimbările din lot, pe care le consideră unul dintre motivele pentru care echipa nu a ajuns încă la nivelul dorit: „Încă nu avem un spirit de coeziune, pentru că am schimbat mulți jucători. Sper ca, ușor-ușor, să construim o echipă care să abordeze meciurile cu mentalitatea de a le câștiga”.

În final, antrenorul a vorbit despre relația echipei cu arbitrii: „Nu suntem o echipă extrem de iubită. Suntem civilizați, nu facem scandal. Nu deranjăm prin declarații vocale în presă și nici nu punem presiune pe arbitri. Consider că ne vedem de lucrurile noastre, pe care le putem controla”.

După meciul din etapa a 14-a, Sepsi se află pe locul 11 în clasament, cu 15 puncte, în timp ce Oțelul ocupă locul 13, cu 12 puncte.