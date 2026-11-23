Ovidiu Burcă, antrenorul echipei Sepsi Sfântu Gheorghe, a pus înfrângerea suferită în fața Rapidului, scor 1-3, pe seama unor greșeli comise de jucătorii săi.

Partida s-a disputat în etapa a 16-a din SuperLiga, iar golurile giuleștenilor au fost marcate de Alex Dobre (‘1), Claudiu Petrila (’47) și Mohammed Kamara (’90+2). Pentru formația covăsneană a înscris Boris Cmiljanic (’16).

„Din păcate, am pierdut un meci pe două greșeli. Ultima nu aș mai pune-o la socoteală. Dar așa intri în meci, să iei un gol, după să marchezi și în a doua repriză să iei gol iar.

Din punct de vedere mental a fost greu, dar, din punct de vedere al personalității, nu mi-a displăcut. Am avut curaj și personalitate. Știam că Rapid are putere în tranziție. Asta s-a întâmplat. Ne-am ridicat la nivelul jocului.

Avem de găsit echilibrul ăsta. Din păcate, căutăm să reglăm chestiile astea. Să începem agresiv, trebuie să lucrăm. Din păcate, nu am învățat din lecțiile trecutului”, a spus Burcă, potrivit digisport.ro.

Ovidiu Burcă: „E un model de joc mai complex pe care vrem să-l jucăm”

Burcă a menționat că diferența de valoare individuală poate fi recuperată doar prin efort colectiv.

„Cu siguranță, față de meciurile cu Dinamo și Craiova, am controlat meciul în mare măsură, asta ne dorim. E o diferență de valoare, știm lucrul ăsta, dar putem compensa doar cu o muncă colectivă.

Față de meciul tur am făcut progrese și nu ne rămâne decât să mergem mai departe. Așteptările sunt să găsim acest echilibru. Trebuie să fim organizați atunci când pierdem mingea. E un model de joc mai complex pe care vrem să-l jucăm”.