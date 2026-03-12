[P] 5 Surprize majore care au avut loc la Cupa Mondială de fotbal

Cupa Mondială de fotbal este o competiție a elitelor, care reunește o dată la 4 ani cele mai bune națiuni de pe glob. Dar, și elitele mai fac pași greșiți, iar uneori o echipă mică răstoarnă calculele hârtiei.

Surprizele nu apar însă din senin, iar pasionații de statistici, analize și predicții, urmăresc site-uri precum biletu-zilei.com, care ne ajută să înțelegem mai bine fotbalul și rezultatele imprevizibile. În continuare vom vorbi despre cinci dintre cele mai mari surprize care au avut loc vreodată la Cupa Mondială de fotbal.

Victoria Camerunului în fața Argentinei în 1990

Cupa Mondială din 1990 a fost găzduită de Italia, iar la acest turneu final a participat și naționala României, care însă s-a oprit în optimi, cedând la penalty-uri în fața Irlandei. Dar, o surpriză memorabilă a avut loc chiar în meciul de debut al competiției.

La data de 8 iunie 1990, pe stadionul Giuseppe Meazza din Milano, în fața a peste 73.000 de spectatori, naționala Camerunului scria istorie, deși pornea ca outsider în fața uneia dintre candidatele la trofeu. A întâlnit Argentina, condusă din teren la acea vreme de legendarul Diego Armando Maradona și a învins-o cu scorul de 1-0.

Singurul gol a fost marcat în minutul 67 de către Francois Omam-Biyik, care a înscris cu o lovitură de cap. Echipa africană nu le-a dat nicio șansă unor superstaruri precum Maradona, Caniggia sau Balbo, cu toate că a terminat partida cu doi jucători eliminați.

Acest rezultat a dat aripi unei formidabile echipe a Camerunului, care s-a oprit în sferturile de finală, impulsionată și de prestațiile veteranului Roger Milla, care a marcat 4 goluri în turneu. Victoria sa contra Argentinei este considerată și acum una dintre cele mai mari surprize din istoria Cupei Mondiale.

Șocul produs de Senegal: 1-0 cu Franța în 2002

12 ani mai târziu, o altă națională africană intra în istoria fotbalului. Senegalul învingea cu scorul de 1-0 campioana mondială și europeană la zi, Franța. Se întâmpla la Cupa Mondială din Japonia și Coreea de Sud, tot în meciul de deschidere al turneului.

Interesant este că Senegalul participa pentru prima dată la un turneu final de Cupă Mondială, iar Franța lui Roger Lemerre punea în teren legende precum Marcel Desailly, Frank Leboeuf, Patrick Vieira, Youri Djorkaeff, David Trezeguet sau Thierry Henry.

La Seul, Papa Bouba Diop reducea la tăcere fanii „Les Bleus”, marcând în minutul 30 singurul gol al confruntării. Senegalezii au rezistat ferm în apărare până la final, ba chiar au avut șansa de a mai puncta după pauză, când Khalilou Fadiga a zguduit bara lui Fabien Barthez cu un șut formidabil.

Formată în mare parte din jucători care evoluau chiar la echipe de club din Franța, Senegalul a impresionat la Cupa Mondială din 2002, ajungând în sferturi.

Costa Rica obține un rezultat istoric și învinge Italia în 2014

Cupa Mondială din 2014 s-a disputat în Brazilia, pe ritmuri de samba si cu multă adrenalină, atât în tribune cât și pe teren. Costa Rica juca în „grupa morții”, alături de adversari de top, Uruguay, Anglia și Italia. Nimeni nu dădea nicio șansă naționalei din America Centrală.

După ce învinsese Uruguay la debutul în grupă, Costa Rica a mers la Recife pentru duelul cu Italia. S-a impus cu scorul de 1-0, după un meci perfect în apărare și un gol marcat de Bryan Ruiz înainte de pauză. Victoria a dus-o direct în optimile de finală, iar ulterior s-a oprit în sferturi, fiind învinsă greu de Olanda.

Din echipa de start a Squadrei Azzurra nu au lipsit vedete precum Gianluigi Buffon, Giorgio Chiellini, Daniele De Rossi, Andrea Pirlo sau Mario Balotelli. Costa Rica a făcut istorie cu acest rezultat, care a dus inclusiv la eliminarea Angliei încă din faza grupelor, ceea ce era de neconceput la startul turneului.

Coreea de Nord bate Italia în 1966

Una dintre cele mai vechi surprize de la Cupa Mondială de fotbal s-a întâmplat pe 19 iulie 1966, în Anglia, pe Ayresome Park din Middlesbrough, actualul Riverside Stadium. Italia pornea favorită clară contra unei naționale necunoscute în fotbalul mare, Coreea de Nord, care nu mai participase până atunci la Cupa Mondială.

Asiaticii s-au impus cu scorul de 1-0, demonstrând că nu blazonul este cel care face diferența pe teren. Mai mult, s-au calificat dintr-o grupă infernală cu Italia, Chile și URSS, ajungând până în sferturile de finală, acolo unde au fost la un pas să elimine și Portugalia.

Cu fotbaliști ca Sandro Mazzola, Giacinto Facchetti, Giacomo Bulgarelli sau Gianni Rivera, naționala Italiei a fost trimisă acasă de un gol marcat de Pak Doo-ik, un „no name” în lumea fotbalului mondial.

Arabia Saudită învinge pe Argentina în 2022

Istoria ceva mai recentă ne amintește de victoria Arabiei Saudite contra Argentinei din faza grupelor, scor 2-1, la Cupa Mondială găzduită de Qatar în 2022. Deși „pumele” lui Leo Messi au deschis scorul în debutul partidei, calculele hârtiei au fost date peste cap după pauză.

Arabia Saudită a rezistat eroic și Argentina chiar a avut 3 goluri anulate pe parcursul partidei. După meci, regele din Arabia Saudită a ordonat zi liberă pentru toată lumea, ca o mare sărbătoare națională.

Cu toate că naționala arabă nu a reușit să depășească faza grupelor, acest rezultat rămâne pentru ea un mare succes și, totodată, o surpriză colosală care demonstrează că și o campioană mondială are puncte slabe.

În concluzie, astfel de meciuri ne arată că o competiție precum Cupa Mondială, scrie pagini de istorie memorabile. Se adeverește că uneori, „buturuga mică răstoarnă carul mare” chiar și în fotbal, dacă pasiunea și organizarea sunt exploatate la maximum.

Tocmai de aceea, Cupa Mondială de fotbal rămâne un turneu savuros, așteptat cu sufletul la gură din 4 în 4 ani de către toți microbiștii, o competiție care poate transforma oricând outsiderii în legende.