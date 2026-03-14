Cum îți intră războiul din Iran în farfurie

Vineri dimineață în jurul orei 6.00, un camion trage în parcarea unui hypermarket, iar angajații încep să descarce lăzile cu marfă. N-ai zice că asiști la o scenă geopolitică, nu? În magazin, rafturile sunt pline: pâine, iaurt, carne, legume. Etichetele cu prețuri banale nu sugerează că la mii de kilometri distanță nave militare patrulează pe una dintre cele mai sensibile rute energetice ale lumii. Și totuși, exact acolo începe povestea.

E drept, războiul dintre Iran și coaliția condusă de SUA nu lovește direct fermele sau silozurile de grâu. Dar lovește petrolul, gazul și transportul maritim, adică ingredientele invizibile ale aproape fiecărui aliment.

În economie, lanțul este aproape mecanic: energie → transport → agricultură → supermarket.

Raftul din magazin este ultima piesă din domino.

Prima undă: petrolul

Strâmtoarea Ormuz – o fâșie de apă dintre Iran și Oman – este una dintre cele mai importante artere energetice ale planetei. Aproximativ o cincime din petrolul tranzacționat global trece prin această zonă.

Când tensiunile militare cresc, piețele reacționează imediat. Companiile petroliere majorează primele de risc, asigurările maritime devin mai scumpe, iar traderii cumpără petrol anticipând eventuale blocaje.

Pentru agricultura modernă, petrolul nu este doar combustibil pentru transport. Este prezent aproape peste tot: în motorina pentru tractoare și celelalte utilaje agricole, în combustibilul pentru camioanele frigorifice, în energia folosită pentru depozite și centre logistice sau în costurile de ambalare și distribuție.

A doua undă: transportul și logistica

Industria alimentară globală depinde de o infrastructură logistică enormă. Grâul din Ucraina ajunge în Africa de Nord. Soia din Brazilia ajunge în fermele europene. Condimentele traversează oceane.

În momentul în care o zonă strategică devine instabilă, costurile cresc din mai multe motive: rutele maritime devin mai lungi, costurile cu asigurările cresc, combustibilul pentru transport se scumpește.

Chiar dacă nu există o penurie fizică de alimente, logistica devine mai costisitoare. Iar aceste costuri se transferă treptat în prețurile finale.

În multe episoade de inflație alimentară din ultimele decenii, transportul a jucat un rol la fel de mare ca recoltele.

A treia undă: îngrășămintele

Există și un canal mai puțin vizibil, dar extrem de important: fertilizanții. Aceasta este partea pe care mulți oameni o omit.

Îngrășămintele reprezintă unul dintre cele mai importante canale de transmitere în prețurile alimentelor. Potrivit Reuters, războiul a provocat mari dificultăți fabricilor de îngrășăminte din regiune și a perturbat transportul maritim prin Strâmtoarea Ormuz exact în momentul în care se iau deciziile privind noile culturi care trebuie plantate în emisfera nordică. Aceasta înseamnă că efectul real asupra prețurilor alimentelor poate apărea cu întârziere: fermierii fie plătesc mai mult pentru îngrășăminte, fie folosesc mai puține îngrășăminte, fie plantează alte culturi. Oricare dintre aceste decizii poate afecta prețul recoltelor viitoare.

Producția de îngrășăminte este una dintre cele mai dependente industrii de gazul natural. Azotul – elementul central al fertilizanților – se obține folosind cantități uriașe de energie. Dacă prețul gazului crește sau transportul devine mai scump, producția de îngrășăminte se reduce sau se scumpește.

De aceea, efectul unui conflict geopolitic asupra alimentelor apare uneori cu întârziere de un sezon agricol.

A patra undă: psihologia inflației

Economia alimentară este și o economie a anticipațiilor.

Dacă traderii cred că energia va rămâne scumpă, prețurile futures ale cerealelor cresc. Dacă procesatorii se așteaptă la costuri mai mari, ajustează contractele. Dacă retailerii se tem de scumpiri viitoare, marjele se modifică. Astfel, apare a doua rundă de inflație: nu cea provocată direct de costuri, ci cea provocată de așteptări.

În episoadele recente de volatilitate globală – pandemia sau războiul din Ucraina – această componentă psihologică a jucat un rol esențial.

De ce România nu este complet protejată

La prima vedere, România pare relativ protejată. Este unul dintre cei mai mari producători de cereale din Uniunea Europeană și exportă cantități importante de grâu și porumb.

Dar agricultura modernă este foarte interconectată. Chiar și într-o țară agricolă, costurile alimentelor depind de factori globali: combustibilul necesar pentru utilaje, fertilizanți importați, energie pentru procesare, transport și refrigerare sau cea folosită pentru ambalaje și distribuție

Cu alte cuvinte, România poate produce grâu, dar nu produce toată energia și logistica din spatele pâinii.

De aceea, inflația alimentară ajunge adesea în supermarket chiar și atunci când recoltele locale sunt bune.

De la geopolitică la bonul fiscal

Pentru consumatori, lanțul pare abstract. Un conflict militar în Golful Persic nu are legătură aparentă cu prețul roșiilor sau al iaurtului dintr-un magazin din București.

Dar economia globală funcționează ca un sistem interconectat. O perturbare într-un punct strategic – precum Strâmtoarea Ormuz – poate declanșa reacții în lanț: energie, transport, agricultură, retail.

Războaiele moderne afectează economia globală nu doar prin distrugeri directe, ci prin perturbarea rețelelor invizibile care susțin comerțul mondial. Energia, transportul și finanțarea sunt aceste rețele. Iar atunci când ele sunt destabilizate, efectele pot ajunge până la cel mai banal gest cotidian: cumpărăturile pentru cină.

Într-o lume globalizată, distanța dintre un conflict din Orientul Mijlociu și prețul unei pâini poate fi mult mai scurtă decât pare.