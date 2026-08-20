[P] 7 plaje liniștite pe care trebuie să le vezi dacă mergi în Ibiza

Ibiza are reputația unei insule care nu doarme niciodată. Probabil te gândești la cluburi celebre, DJ internaționali și plaje pline în mijlocul verii. Totuși, dacă îți organizezi atent programul și alegi zonele potrivite, descoperi o cu totul altă experiență: golfuri mici, apă limpede și momente în care auzi doar valurile și vântul prin pini.

Dacă vrei să combini câteva seri animate cu zile liniștite la plajă sau pur și simplu cauți relaxare, lista de mai jos te ajută să alegi locuri mai puțin aglomerate. Am selectat 7 plaje unde ajungi relativ ușor, dar unde încă te poți bucura de spațiu, intimitate și peisaje curate.

1. Cala Llentrisca – liniște și natură neamenajată

În sudul insulei, departe de zonele cu trafic intens, Cala Llentrisca îți oferă exact ce promite: izolare. Ajungi cu mașina până într-un punct de unde continui pe jos aproximativ 20 de minute. Traseul coboară prin vegetație mediteraneană și nu este dificil, însă ai nevoie de încălțăminte comodă.

Plaja este mică, cu pietriș și stânci, fără șezlonguri sau baruri. Tocmai lipsa facilităților păstrează atmosfera calmă. Apa este clară, iar zona atrage pasionații de snorkeling. Dacă iei o mască și intri la câțiva metri de țărm, vezi pești mici și formațiuni stâncoase interesante.

Ține cont de câteva lucruri practice:

ia cel puțin 2 litri de apă de persoană;

adu gustări sau un sandviș;

folosește protecție solară și o umbrelă ușoară;

verifică prognoza înainte să pornești.

Nu recomandăm plaja pentru familii cu copii foarte mici sau pentru persoane cu mobilitate redusă. În schimb, dacă îți plac locurile mai puțin accesibile și vrei să stai câteva ore fără zgomot, Cala Llentrisca merită efortul.

2. Cala Xuclar – mică, retrasă și potrivită pentru dimineți lente

În nord, aproape de Portinatx, găsești Cala Xuclar, una dintre cele mai intime plaje din Ibiza. Golful este mic, cu nisip amestecat cu pietriș și apă calmă. Dimineața, înainte de ora 11:00, atmosfera rămâne relaxată, iar șansele să prinzi un loc bun sunt mari.

Pinii din jur oferă umbră naturală, ceea ce contează mult în lunile iulie și august. Există un mic bar deschis în sezon, unde poți comanda o băutură rece sau ceva simplu de mâncare. Prețurile sunt similare cu restul insulei, așa că dacă vrei să economisești, adu gustări de la supermarket.

Accesul se face cu mașina, iar parcarea este limitată. Dacă stai în Portinatx, ajungi rapid și poți alterna zilele liniștite cu plaje puțin mai animate din apropiere. Cala Xuclar funcționează bine pentru cupluri și pentru grupuri mici de prieteni care caută un loc discret, fără muzică tare.

3. Cala d’en Serra – peisaj spectaculos și acces ușor

Drumul către Cala d’en Serra șerpuiește prin dealuri verzi și îți oferă priveliști deschise către mare. Plaja se află tot în nord și rămâne mai puțin aglomerată decât alte zone cunoscute.

Golful este înconjurat de stânci înalte, iar apa are o culoare intensă, limpede în majoritatea zilelor. Fundul mării combină nisipul cu pietrișul fin, ceea ce o face potrivită pentru înot. Găsești un beach bar deschis în sezon, cu băuturi și preparate simple. Bugetul pentru o băutură și o gustare se aliniază cu media insulei.

Dacă vrei să prinzi plaja mai liberă, evită weekendurile din august. În mai, iunie sau septembrie te bucuri de temperaturi între 22 și 28°C și de mai mult spațiu. Mulți călători aleg să caute din timp bilete avion spre Ibiza și să planifice vacanța în extrasezon, tocmai pentru a evita vârful de aglomerație.

4. Es Portitxol – experiență pentru cei activi

Es Portitxol atrage călători care nu se sperie de un traseu de 30–40 de minute pe jos. Pornești din zona Cala de Sant Vicent și cobori pe un drum neamenajat, cu porțiuni stâncoase. Efortul este moderat, însă merită dacă vrei o plajă aproape izolată.

Golful are formă semicirculară și este înconjurat de versanți abrupți. Vezi și căsuțe pescărești vechi, care dau zonei un aer autentic. Nu există facilități comerciale, așa că organizează-ți ziua atent. Iată câteva recomandări:

pleacă dimineața devreme;

anunță pe cineva unde mergi;

nu subestima soarele, chiar dacă bate vântul.

Apa este potrivită pentru înot în majoritatea cazurilor, dar verifică mereu condițiile meteo. Dacă vezi valuri puternice sau curenți, rămâi aproape de țărm. Es Portitxol se potrivește celor care preferă mișcarea, liniștea și un cadru natural cât mai puțin modificat.

5. Cala Codolar – aproape de zone populare, dar mai calmă

La câțiva kilometri de Cala Comte, găsești Cala Codolar. Deși se află aproape de una dintre cele mai fotografiate plaje din Ibiza, atmosfera este diferită. Plaja este mică, cu nisip mai grosier și pietriș, ceea ce descurajează grupurile mari.

Apa este limpede și potrivită pentru snorkeling. Pantofii de apă te ajută la intrarea în mare. Există un chioșc sezonier, însă oferta rămâne limitată. Accesul cu mașina este simplu, iar parcarea se află relativ aproape de plajă.

Cala Codolar este o alegere bună dacă stai în zona San Antonio, dar vrei să eviți aglomerația din stațiune. Spre seară, lumina devine mai caldă, iar plaja se golește treptat. Dacă ajungi după ora 17:30, găsești adesea un spațiu confortabil chiar și în plin sezon.

6. Cala Xarraca – ape clare și zone liniștite

Cala Xarraca este cunoscută pentru apa foarte limpede și pentru culoarea intensă. Golful principal atrage turiști, însă dacă explorezi marginile plajei, descoperi mici zone retrase între stânci.

Există un restaurant pe plajă, unde poți comanda preparate din pește și salate. Prețurile sunt peste media continentală a Spaniei, însă comparabile cu alte restaurante din Ibiza. Dacă vrei să controlezi bugetul, alternează mesele la restaurant cu gustări cumpărate din oraș.

Pentru o experiență mai calmă:

mergi înainte de 10:00 sau după 18:00;

poziționează-te în zonele laterale;

evită zilele de duminică din august.

Accesul din Ibiza Town durează aproximativ 30 de minute cu mașina. În majoritatea cazurilor, drumul este bine întreținut. Cala Xarraca este potrivită pentru grupuri de prieteni care vor să combine relaxarea cu câteva ore de explorare subacvatică.

7. Cala Salada – liniște dacă alegi momentul potrivit

Cala Salada se află în apropiere de San Antonio și atrage mulți turiști la prânz. Totuși, dacă îți adaptezi programul, experiența se schimbă complet. Dimineața devreme sau spre seară găsești o plajă mult mai aerisită.

Golful este înconjurat de vegetație și are apă curată, potrivită pentru înot. În sezon, autoritățile limitează accesul auto, iar vizitatorii folosesc autobuze speciale sau merg pe jos. Verifică programul înainte să pleci, ca să eviți drumuri inutile.

Pentru mai mult spațiu, urcă pe poteca scurtă care duce la Cala Saladeta, golful vecin. De obicei, aici găsești zone mai puțin ocupate. Spre apus, temperatura scade, iar atmosfera devine mai calmă. Dacă îți planifici bine ziua, te bucuri de una dintre cele mai frumoase zone din vestul insulei fără să te simți prins în mulțime.

Unde să te cazezi dacă vrei acces rapid la plaje liniștite?

Dacă obiectivul tău este relaxarea, evită centrul din Ibiza Town și zonele foarte apropiate de cluburile mari. Orientează-te către:

Portinatx – aproape de Cala Xuclar și Cala Xarraca;

– aproape de Cala Xuclar și Cala Xarraca; Santa Eulalia – stațiune mai calmă, potrivită pentru cupluri;

– stațiune mai calmă, potrivită pentru cupluri; Puerto San Miguel – acces bun către golfuri din nord;

– acces bun către golfuri din nord; Cala Llonga – plajă largă și atmosferă mai liniștită.

Închirierea unei mașini îți oferă flexibilitate. Transportul public funcționează, dar nu acoperă eficient toate plajele retrase. Dacă pleci devreme, ajungi înaintea grupurilor organizate și găsești loc de parcare mai ușor.

Sfaturi practice pentru o vacanță echilibrată în Ibiza

Ca să eviți aglomerația și cheltuielile ridicate, planifică atent.

Alege perioada potrivită:

Mai–iunie: temperaturi plăcute și prețuri mai accesibile.

Septembrie: apa rămâne caldă, iar fluxul de turiști scade.

August: foarte aglomerat și costuri mai mari la cazare.

Organizează bagajul pentru plaje retrase:

apă suficientă;

gustări și fructe;

pălărie și cremă cu factor de protecție ridicat;

pantofi de apă;

sac pentru a lua gunoiul înapoi.

Respectă regulile locale:

nu aprinde focuri;

nu campa în zone nepermise;

păstrează curățenia;

verifică semnalizarea legată de curenți sau interdicții.

Cu o planificare atentă, insula îți oferă un echilibru între energie și relaxare. Platformele online te ajută să compari rapid opțiuni de zbor și să alegi varianta potrivită pentru bugetul tău. După ce stabilești perioada, verifică din timp ofertele disponibile și organizează-ți itinerarul astfel încât să ajungi la plaje devreme.

Salvează lista, alege 2–3 plaje pentru fiecare zonă în care stai și construiește-ți programul în jurul lor! Caută online variantele convenabile pentru perioada dorită și pregătește-te pentru o Ibiza mai calmă, descoperită în ritmul tău!